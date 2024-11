Haaland, offerta monstre del City: oltre 30 milioni a stagione per il rinnovo

Haaland, super offerta del Manchester City per il rinnovo. Le cifre e tutti i dettagli, l'indiscrezione dall'Inghilterra.

Il Manchester City sarebbe pronto a ricoprire d'oro Erling Haaland . I Citizens sono già al lavoro per il rinnovo del contratto del bomber norvegese nonostante un contratto in scadenza a giugno 2027. L'indiscrezione arriva direttamente dall'Inghilterra.

Haaland, pronto il maxi rinnovo: le cifre proposte dal Manchester City

Secondo quanto riportato in Inghilterra dal Mirror, il Manchester City avrebbe messo sul tavolo fino a 600.000 euro a settimana per il classe 2000. Si tratta di in un ingaggio superiore ai 30 milioni di euro a stagione. Il nodo è quello relativo alla clausola rescissoria. Nel suo attuale contratto, infatti, è presente una clausola da 180 milioni: la volontà del club è quella di eliminarla.