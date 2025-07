Il match di andata si era concluso 2-0 in favore dei lituani. Una situazione sicuramente molto complicata per i maltesi, che però hanno ribaltato il risultato già nel primo tempo del match di ritorno. Al 35° minuto è arrivato il gol di Thioune, seguito poco dopo da quello di Mbong al 41'.

Dopo un secondo tempo giocato alla pari, lo Zalgiris è rimasto in dieci uomini al minuto 114 per l’espulsione di Radenovic, ma ha resistito fino alla lotteria dei rigori. Ed è proprio lì che si è consumata una delle serie più lunghe mai viste in una competizione UEFA. Ben 28 rigori sono stati necessari per decretare il vincitore.