Hansi Flick, espulso contro il Girona per proteste e un gesto maleducato, ha chiesto scusa in conferenza stampa. “Il Barça mi ha cambiato, ma non voglio più comportarmi così. Devo migliorare"

Silvia Cannas Simontacchi 20 ottobre - 16:55

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Olympiakos, Hansi Flick ha speso parole piene d'affetto per il club blaugrana, confessando che la permanenza sulla panchina Barça gli avrebbe addirittura migliorato il carattere. Da quando la squadra, ha spiegato l'allenatore tedesco, sarebbe diventato più sorridente ed espansivo.

E in effetti, a giudicare da quanto accaduto durante il match di sabato contro il Girona, Flick non sembra trattenere troppo le proprie emozioni: negli ultimi minuti di gara, dopo una doppia ammonizione per proteste contro l'arbitro, ha assistito al gol di Araujo al 91', esultando in modo plateale, con tanto di gesto dell'ombrello verso il campo.

Un episodio di cui oggi ha voluto scusarsi pubblicamente.

Il mea culpa di Flick: "Dovrei cambiare atteggiamento" Flick potrebbe pagare cara questa reazione sopra le righe. Sicuramente, il cartellino rosso gli costerà la squalifica in occasione del Clasico contro il Real Madrid, ma il gestaccio potrebbe anche prolungare la sanzione. E se nel post partita aveva giustificato la sua reazione con il nervosismo, oggi il tecnico cambia parzialmente la sua versione dei fatti: "Non sono nervoso, non mi sento più come una volta. Quando allenavo il Bayern, dicevano che non sorridevo. Ora è diverso, questo club mi ha cambiato. Amo Barcellona e il Barça, e voglio dare tutto. Vivo per questo club". Tutto bene, quindi? Non proprio: "Non mi piace rivedermi così in televisione, o che mi veda mio nipote comportarmi in questo modo. Forse dovrei cambiare atteggiamento", ha ammesso l'ex Bayern.

Flick: "Al Clásico e all'espulsione penserò più avanti" — Nessun commento, per ora, da parte del tedesco sulle accuse lanciate da Joan Laporta contro gli arbitri, né su un possibile ricorso per la sua espulsione di sabato: "Credo che a questo penserò più avanti. Ho già spiegato che non ho nulla contro l'arbitro, ma ora devo pensare solo alla Champions League. Anche del Clásico mi preoccuperò dopo la partita di domani contro l'Olympiakos. È così che stanno le cose".