L'attaccante inglese celebra il clima vissuto all'Hard Rock Stadium dopo la vittoria del Bayern Monaco sugli argentini nella seconda giornata del girone C del Mondiale per Club a Miami

Mondiale per Club: vittoria sofferta, ma decisiva per il Bayern col Boca

Il Bayern Monaco ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Boca Juniors per 2-1 nella seconda giornata del girone C del Mondiale per Club, disputata all'Hard Rock Stadium di Miami. Una gara intensa e combattuta, che ha visto i bavaresi soffrire ma uscire con tre punti vitali che valgono la qualificazione anticipata agli ottavi di finale.