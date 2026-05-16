Harry Kane mette a referto l'ennesima marcatura multipla della sua stagione. Con altre tre reti contro il Colonia, si conferma capocannoniere della Bundesliga.
Bayern, la nostalgia inglese di Harry Kane: e la battuta sul "pezzotto"...
Harry Kane è il capocannoniere della Bundesliga. Non che servisse attendere l'ultima giornata per dirlo, dato il distacco siderale acquisito su qualsiasi altro giocatore del campionato tedesco. Nonostante ciò, Kane ha voluto arrotondare le sue cifre fuori da ogni tipo di logica con la maglia dei bavaresi. Ben tre delle cinque reti segnate al Colonia, infatti, portano la sua firma.
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Harry Kane sempre più al top tra i goleadorCon la tripletta griffata al Colonia, Harry Kane si è portato a 36 reti in campionato. Ad essi vanno aggiunti i 5 assist messi a referto per i compagni di squadra. In totale, dunque, ha contribuito a 41 reti di squadra. Il Bayern Monaco, invece, anche grazie all'ex centravanti del Tottenham questa stagione ha terminato il campionato con 122 gol all'attivo. La media realizzativa, pertanto, è di 3,59 reti a partita. Lo Stoccarda, secondo attacco del campionato, ha chiuso con 71 gol, ben 51 in meno di Kane e compagni.
L'uragano, oltre al titolo di campione di Germania, assicurato già da settimane, potrà esporre nella sua personale bacheca altri due riconoscimenti. Il primo, come detto sopra, è quello di miglior goleador del torneo; il secondo riguarda la Scarpa d'Oro. Difatti, gli avversari a lui più "vicini" sarebbero Erling Haaland e Kylian Mbappé. Il norvegese, a quota 26 in Premier League, avrebbe ancora due partite per provare ad avvicinare il fuoriclasse del Bayern Monaco. Le prossime avversarie da sfidare saranno Bournemouth ed Aston Villa; ma anche per una macchina da gol come il classe 2000 sembra impensabile segnare 11 reti in soli 180 minuti rimasti.
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