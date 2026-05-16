Harry Kane è il capocannoniere della Bundesliga. Non che servisse attendere l'ultima giornata per dirlo, dato il distacco siderale acquisito su qualsiasi altro giocatore del campionato tedesco. Nonostante ciò, Kane ha voluto arrotondare le sue cifre fuori da ogni tipo di logica con la maglia dei bavaresi. Ben tre delle cinque reti segnate al Colonia, infatti, portano la sua firma.

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MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 19 APRILE: Harry Kane e Dayot Upamecano del Bayern Monaco festeggiano la vittoria della squadra dopo la partita di Bundesliga tra Bayern Monaco e Stoccarda all'Allianz Arena il 19 aprile 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Leonhard Simon/Getty Images)

Harry Kane sempre più al top tra i goleador

Con lagriffata al Colonia, Harry Kane si è portato ain campionato. Ad essi vanno aggiunti i 5 assist messi a referto per i compagni di squadra. In totale, dunque, ha contribuito a 41 reti di squadra. Il Bayern Monaco, invece, anche grazie all'ex centravanti del Tottenham questa stagione ha terminato il campionato con 122 gol all'attivo. La media realizzativa, pertanto, è di 3,59 reti a partita. Lo Stoccarda, secondo attacco del campionato, ha chiuso con 71 gol, ben 51 in meno di Kane e compagni.

L'uragano, oltre al titolo di campione di Germania, assicurato già da settimane, potrà esporre nella sua personale bacheca altri due riconoscimenti. Il primo, come detto sopra, è quello di miglior goleador del torneo; il secondo riguarda la Scarpa d'Oro. Difatti, gli avversari a lui più "vicini" sarebbero Erling Haaland e Kylian Mbappé. Il norvegese, a quota 26 in Premier League, avrebbe ancora due partite per provare ad avvicinare il fuoriclasse del Bayern Monaco. Le prossime avversarie da sfidare saranno Bournemouth ed Aston Villa; ma anche per una macchina da gol come il classe 2000 sembra impensabile segnare 11 reti in soli 180 minuti rimasti.

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Mbappé, invece, dopo l'infortunio e le note schermaglie avute con il suo allenatore Arbeloa , sembra avere sempre meno minutaggio a disposizione. Anche al francese mancano soltanto due partite, con un -12 gol da recuperare nei confronti di Harry Kane. Insomma, tutto è pronto per festeggiare un altro trofeo, alla faccia di chi lo aveva definito un eterno perdente. Sarebbe, inoltre, il secondo successo personale, dopo il trionfo nel 23-24. Piccola curiosità, in quell'annata sportiva furono 36 le reti, le stesse con cui si aggiudicherà il premio quest'anno.

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