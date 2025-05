Tutte le informazioni, le ultime dai campi e le probabili formazioni in vista del match

Federico Grimaldi 26 maggio - 11:28

Oggi alle 19:00 italiane, il Fenerbahcedi José Mourinho scenderà in campo contro l’Hatayspor, penultimo in classifica e già matematicamente retrocesso. Dopo aver perso il campionato, la squadra di Mourinho è decisa a concludere la stagione nel migliore dei modi, cercando una vittoria che possa risollevare il morale e dare un finale positivo a un'annata complicata. Dall’altra parte, l’Hatayspor, senza più obiettivi, cercherà almeno di onorare l’impegno con una prestazione dignitosa. La sfida promette emozioni, con i gialloblù determinati a chiudere il campionato con una vittoria. Ecco dove vedere il match in diretta Tv e streaming LIVE.

🆚 A. Hatayspor

🕗 20.00

🏟 Mersin Stadyumu

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 26, 2025

Come arrivano le due squadre — Il Fenerbahce di José Mourinho arriva a questa sfida con un buon slancio, grazie a due vittorie consecutive ottenute dopo la sconfitta contro il Beşiktaş. La squadra sembra aver ritrovato la forma giusta, pronta a chiudere la stagione con una nota positiva. Nonostante la delusione per aver perso il campionato, i gialloblù vogliono dimostrare il loro valore fino all’ultimo minuto.

Dall’altra parte, l’Hatayspor, già matematicamente retrocesso e con una stagione ormai compromessa, arriva da una serie negativa di sei sconfitte e un pareggio, ma si è riscattato nell’ultima giornata con una sorprendente vittoria per 0-5 contro l’Adana. Un risultato che potrebbe dare loro fiducia per affrontare l’ultima partita con un minimo di orgoglio. Nell’unico precedente stagionale, il Fenerbahçe ha trionfato per 2-1, con una doppietta decisiva di En Nesyri, dimostrando di essere superiori e favoriti anche in questa occasione.

Le probabili formazioni — Per il penultimo appuntamento della stagione, José Mourinho dovrebbe affidarsi al suo classico 4-2-3-1, con En-Nesyri confermato al centro dell’attacco, supportato da Tadić, Szymanski e Kahveci sulla trequarti. A centrocampo spazio alla coppia composta da Fred e Amrabat, mentre in difesa dovrebbero agire Osayi-Samuel e Kostić sulle fasce, con Djiku e Soyuncu centrali davanti a Egribayat. L’Hatayspor, ormai retrocesso ma reduce da un sorprendente 0-5 contro l’Adana, dovrebbe presentarsi con un modulo speculare.

In attacco ci sarà Aboubakar, sostenuto da Joelson Fernandes, Rui Pedro e Boutobba. In mezzo al campo Diack e Saglam proveranno a contenere il gioco del Fenerbahçe, mentre in difesa spazio a Sertel e Calvo come centrali, con Corekci e Yilmaz sulle corsie laterali e Kardesler tra i pali. Nonostante la differenza di motivazioni, entrambe le squadre dovrebbero scendere in campo con l’undici migliore disponibile.

FENERBAHÇE (4-2-3-1): Egribayat; Osayi-Samuel, Soyuncu, Djiku, Kostić; Amrabat, Fred; Kahveci, Szymanski, Tadić; En-Nesyri.Allenatore: José Mourinho.

HATAYSPOR (4-2-3-1): Kardesler; Corekci, Sertel, Yilmaz, Calvo; Diack, Saglam; Boutobba, Rui Pedro, Joelson Fernandes; Aboubakar.Allenatore: Murat Sahin

Dove vedere Hatayspor-Fenerbahce in diretta Tv e streaming — Ecco dove vedere la partita tra Fenerbahçe e Hatayspor, in programma oggi alle 19:00 italiane. Purtroppo non sarà trasmessa in diretta TV né in streaming in Italia. Nessuna emittente italiana ha acquisito i diritti per trasmettere le gare della Super Lig turca, pertanto il match non sarà visibile sulle piattaforme nazionali . Per seguire l'incontro, gli appassionati italiani dovranno affidarsi a servizi di streaming esteri o a siti di livescore che offrono aggiornamenti in tempo reale.