La cronaca della sfida fra Hearts ed Hibernian, valida per il 19esimo turno di Premiership scozzese

Giorgio Trobbiani 26 dicembre 2024 (modifica il 26 dicembre 2024 | 16:45)

Si è concluso il derby di Edimburgo con la vittoria dell'Hibernian che, in trasferta, ha superato gli Hearts con un gol nel quarto d'ora finale di gara: ecco la cronaca della partita.

Hearts-Hibernian 1-2: la cronaca del derby di Edimburgo — 'The Heart of Midlothian' contro Hibernian, il derby di Edimburgo è da sempre una delle sfide con il maggior fascino del calcio scozzese e, più in generale, britannico. Padroni di casa che scendono in campo con un 4-2-3-1 con Gordon fra i pali. Linea difensiva composta da Oyegoke, Hlalkett, Rowles e Penrice. La diga di centrocampo è formata da Baningime e Devlin, mentre i quattro giocatori offensivi sono Drammeh, Shankland e Spittal alle spalle dell'unica punta Wilson. Ospiti che invece si presentano all'appuntamento con una difesa a tre con Iredale, Kiranga e O'Hora davanti all'estremo difensore Smith. Centrocampo composto da Newell e Triantis interni, mentre sulle fasce agiscono i due Cadden degli Hibs. Un trequartista, Campbell, alle spalle dei due attaccanti Youan e Boyle. Queste le scelte dei due allenatori Critchley e Boyle per il derby di Edimburgo.

Gli ospiti spingono subito il piede sull'acceleratore nel primo tempo e, dopo meno di dieci minuti, trovano il vantaggio grazie all'autorete del centrale difensivo degli Hearts, Rowles. La rete dell'Hibernian scuote i padroni di casa che cercano subito il pareggio, ma vengono sormontati dal ritmo e dall'intensità degli avversari che, al termine della gara, saranno in grado di creare tre occasioni nitide da rete rispetto alle zero prodotte dalla squadra di Critchley. Nel finale di primo tempo però ecco l'episodio che può rovesciare le sorti del derby. Per pareggiare l'autogol di Rowles, Kiranga, difensore centrale degli Hibs, deposita il pallone nella sua rete impattando il parziale sull'uno a uno nonostante gli Hearts non si siano resi particolarmente pericolosi in zona gol.

— Hibernian Football Club (@HibernianFC) December 26, 2024

Nella ripresa lo spartito è sempre lo stesso, l'Hibernian spinge guidato da un super Campbell in trequarti sostenuto da una fascia sinistra in stato di grazia composta da Cadden e Iredale, ma a decidere la partita sarà un giocatore entrato a gara in corso. Si tratta di Dwight Gayle. Il bomber dell'Hibernian, subentrato a Youan al 68esimo minuto del match, al 78' trova il guizzo che vale il vantaggio definitivo per gli ospiti e il dominio cittadino, almeno fino al prossimo derby di Edimburgo. Nel finale gli Hearts provano a spingere, ma ogni tentativo è vano contro la difesa ben chiusa degli avversari. Lawrence Shankland, fantasista dei padroni di casa, è senza dubbio il migliore in campo dei suoi, ma non riesce a trascinare la squadra almeno al pareggio con la sfida che si conclude 1-2 in favore dell'Hibernian.

Hibs che con questo risultato centrano la terza vittoria consecutiva e si lanciano nelle parti alte della classifica facendo sprofondare ancora più in basso i padroni di casa degli Hearts i quali, con 16 punti accumulati finora, si trovano all'undicesimo posto nella Premiership di Scozia. A guidare il campionato c'è sempre il Celtic di Glasgow con un ampio margine sui rivali storici dei Rangers.