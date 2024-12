Hearts-Hibernian, le probabili formazioni del derby di Edimburgo

Le probabili formazioni del derby di Edimburgo fra Hearts e Hibernian

Giorgio Trobbiani 25 dicembre 2024 (modifica il 25 dicembre 2024 | 20:51)

Domani la super sfida, nella Championship scozzese, fra gli Hearts e l'Hibernian, il derby della città di Edimburgo, la capitale della Scozia che vedrà i due club sfidarsi all'ora di pranzo della giornata di Santo Stefano.

Hearts-Hibernian: andiamo ad analizzare la sfida — Un derby carico di emozioni, diventato celebre anche grazie ai romanzi di Irvine Welsh, autore di Trainspotting. Un incontro che, nonostante il suo prestigio, si giocherà in Scottish Championship, la seconda divisione scozzese. Sabato, alle 13:45, Edimburgo si trasformerà in una città divisa: i suoi abitanti, fra il Tynecastle Stadium e i numerosi pub della capitale, saranno pronti a dare vita alla storica sfida tra Heart of Midlothian e Hibernian. La squadra dei 'cuori' di Edimburgo guida la classifica con un cammino impeccabile, avendo conquistato sedici vittorie e due pareggi in diciotto partite. Il vantaggio sul Rangers, secondo, è di ben quindici punti. Il campionato sembra già deciso, ma le distrazioni sono da evitare.

Buone notizie per il tecnico, con il possibile ritorno di McHattie e Sow in formazione. L'Hibernian invece, detto anche Hibs, stanno disputando una stagione più che positiva, occupando il terzo posto e lottando per la promozione. Nelle ultime cinque partite, hanno ottenuto quattro vittorie, con l'ex giocatore del Cesena, Dominique Malonga, protagonista di una straordinaria forma e già a quota otto gol in campionato. Il bilancio storico è favorevole agli Hearts, che contano 143 vittorie contro le 89 dell'Hibernian. Un trend che si è confermato anche negli ultimi quattro incontri, con tre successi per gli Hearts (2-1, 1-2, 2-0) e un pareggio (1-1).

Hearts-Hibernian, le probabili formazioni del match — Ecco di seguito le probabili formazioni della sfida fra Hearts e Hibernian, il derby di Edimburgo:

Hearts (4-2-3-1): Alexander; Paterson, Ozturk, Wilson, Eckersley; Holt, Gomis; King, Buaben, Sow; Keatings. All. Neilson.

Hibernian (4-4-2): Oxley; Gray, Hanlon, Fontaine, Stevenson; Allan, Robertson, Craig, Handling; Malonga, Cummings. All. Stubbs.