La squadra femminile dell'Hertha Berlino perde 9-1 contro i ragazzi dell'Under 14 in amichevole. Un test-match che non andrebbe più replicato o lo specchio dei problemi della squadra?

Silvia Cannas Simontacchi 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 19:53)

È stata davvero una serata da dimenticare quella di martedì scorso per l'Hertha Berlino femminile, non solo per il risultato, un 9-1 già di per sé mortificante, ma anche per il fatto la batosta sia arrivata in un'amichevole contro la squadra maschile Under 14. Una sorpresa poco piacevole e decisamente inaspettata anche per il presidente del club tedesco, che all'inizio della stagione aveva dichiarato che sarebbero arrivati grandi risultati dalla formazione femminile.

Hertha Berlino Femminile: un 9-1 impietoso — "Siamo tutti molto emozionati, ci aspettiamo di vivere una grande stagione. E chissà, forse alla fine del campionato festeggeremo una doppia promozione". Così, infatti, si era espresso Fabian Drescher, non troppe settimane fa. Eppure, non è la prima volta che per una squadra femminile arriva un verdetto così triste: prima degli Europei 2025, la nazionale svizzera aveva perso per 7-1 contro una squadra Under 15.

"Questi test match non dovrebbero più aver luogo", ha commentato Aylin Yaren, centrocampista turco-tedesca in forza al Viktoria Berlino. "Un ragazzo di quell'età ha più massa muscolare rispetto a una donna. Questo lo rende più veloce, più forte, più robusto e con una migliore accelerazione. Molto spesso, un ragazzino di 14 o 15 anni è fisicamente superiore a noi. Averlo come avversario può essere molto demotivante". E allora, perché si continua a giocare queste amichevoli?

Sicuramente, c'è ancora molta strada da fare per capire come vada trattato il calcio femminile, evitando di sminuire le atlete o riservare loro i soliti toni paternalistici. Tuttavia, è anche un dato di fatto in casa Hertha Berlino ci sia qualche problema da risolvere. La brutta batosta incassata dalla formazione femminile fa il paio con l'avvio di stagione pessimo della squadra maschile, ipenultima in Bundesliga 2. con appena 2 punti in 4 partite.