Hoedt ma cosa fai? Tackle al limite e gestacci che valgono l’espulsione

Gestacci e mani in posti occulti, l'olandese diventa protagonista assoluto così

Michele Massa 15 aprile 2026 (modifica il 15 aprile 2026 | 15:38)

Serata decisamente sopra le righe per Wesley Hoedt, ex difensore della Lazio, protagonista di un episodio molto discusso durante la gara del suo Al-Shabab FC Riyadh. Il centrale olandese è stato infatti espulso dopo un intervento duro ma, a velocità normale, al limite e che ha lasciato molti dubbi, con il pallone coinvolto nell’azione e una dinamica tutt’altro che chiarissima.

L'ira di Hoedt e un'espulsione molto comica in Arabia — Fin qui, una di quelle situazioni che dividono sempre: fallo netto per alcuni, intervento pulito per altri. Il problema è arrivato subito dopo. Dopo l’intervento, Hoedt si è rialzato con evidente nervosismo e ha iniziato a protestare in modo piuttosto… creativo. Prima qualche gesto verso l’arbitro, poi una sequenza decisamente più eloquente: gesti plateali, toccate alle parti intime e un classico gesto “all’italiana” con la mano destra rivolto verso la direzione di gara.

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Il risultato? Cartellino rosso immediato, con l’arbitro che non ha avuto bisogno di interpretazioni o replay per prendere la sua decisione. Un’uscita di scena che ha trasformato un normale contrasto di gioco in una piccola “performance emotiva”, destinata difficilmente a passare inosservata. Morale della serata: il tackle resta materia di dibattito, ma a fare davvero la differenza — questa volta — sono stati i gesti dopo il fischio.

Nel giro di pochi minuti il video ha iniziato a circolare online, rimbalzando tra piattaforme e pagine social fino a diventare virale, con commenti divisi tra chi ha criticato duramente la reazione del difensore e chi invece ha sottolineato la frustrazione per l’episodio del fallo. Per il povero centrale invece sembra essere prevista una lunga squalifica, i gesti non sono per niente piaciuti in patria, specialmente l'ultimo.