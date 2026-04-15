Neuer è al bivio: il ritiro però può ancora aspettare un anno

Nonostante gli anni si facciano sentire, l'estremo difensore vuole continuare

Michele Massa 15 aprile - 15:31

Il futuro di Manuel Neuer resta ancora tutto da scrivere. Il portiere del Bayern Monaco, in scadenza di contratto a fine stagione, ha parlato della sua situazione, lasciando intendere che una decisione definitiva arriverà a breve. Il portiere tedesco non ha ancora sciolto le riserve sul suo proseguimento di carriera, ma ha confermato che sono previsti colloqui diretti con il club bavarese per definire il suo futuro.

Neuer riflette sul futuro ma il richiamo del campo è ancora molto forte — Il numero uno tedesco, ormai 40enne, sta vivendo l’ennesima stagione da protagonista tra grandi prestazioni e qualche problema fisico, e resta uno dei punti fermi della squadra nonostante l’età avanzata. Il suo contratto è in scadenza e il Bayern attende una risposta definitiva per pianificare la prossima stagione.

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Neuer ha fatto capire che la decisione non si farà attendere troppo: nei prossimi incontri con la dirigenza verrà chiarito se continuerà a giocare o se prenderà in considerazione altre opzioni, incluso il possibile ritiro.

Il club bavarese, dal canto suo, non ha alcuna fretta e mantiene una posizione di totale rispetto verso la scelta del suo storico portiere, consapevole del peso tecnico e simbolico del giocatore nella storia recente della squadra. Resta quindi un futuro aperto, ma con un orizzonte sempre più vicino: la leggenda è pronta a scrivere l’ultimo capitolo della sua straordinaria carriera, oppure a prolungarla ancora per un’ultima stagione.

Nel mentre i rumors in Germania impazzano. Il portiere però alla fine dei conti sembrerebbe volenteroso di continuare, almeno per un anno, poi si vedrà. La sua competitività, al netto degli infortuni, è ancora alta e la voglia di continuare c'è. Il tutto ricamato a perfezione dall'ottimo rapporto a Monaco con Vincent Kompany, il tecnico con rispetto e bravura ha posto il portiere ancora al centro del progetto biancorosso.