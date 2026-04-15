Circa 9 mesi di stop. Questo l'esito degli esami relativi all'infortunio di Hugo Ekitikè. Uscito in lacrime durante la partita contro il PSG, il francese dovrà stare a lungo fermo, e per lui questo significa saltare il Mondiale con la sua...

Francesco Di Chio 15 aprile - 14:55

Come riportato da Fabrizio Romano, è arrivata la conferma dell'infortunio per Hugo Ekitikè. Il calciatore, uscito in lacrime al 31esimo della sfida tra Liverpool e Paris Saint Germain (finita 2-0 per i parigini) , ha subito un grave infortunio al tendine d'Achille. Il francese dovrà stare lontano dai campi almeno per 9 mesi, e questo per lui vuol dire niente Mondiale.

Infortunio Ekitike: salta il mondiale — A Liverpool e in Francia hanno sobbalzato tutti quando al 31esimo minuto del ritorno dei quarti di finale di Champions, Hugo Ekitikè è stato costretto a lasciare il campo piangendo. Il francese si è sottoposti agli esami nella mattinata e, purtroppo, l'esito è stato il peggiore possibile. L'infortunio al tendine d'Achille è gravissimo, e per l'attaccante - pagato 95 milioni di sterline dal Liverpool - si prospetta un rientro lontanissimo.

Recuperare da un infortunio al tendine d'Achille solitamente comporta uno stop che può andare dai 6 ai 12 mesi. Stando a quanto emerso dalle visite, per Ekitikè il rientro in campo dovrebbe essere previsto tra 9 mesi, il che significa che Hugo rivedrà il campo, se tutto va bene, a gennaio 2027. L'infortunio del francese arriva in un momento cruciale della sua carriera, e al rientro non sarà scontato riuscire a ritrovare la forma migliore.

Oltre a dover star fermo per così tanto tempo, il francese dovrà anche rinunciare al Mondiale. Una notizia amara soprattutto per i tifosi francesi, ma anche per tutti gli appassionati, che dovranno rinunciare a godere delle giocate del 23enne cresciuto nello Stade Reims. Ancora più dura però, è la delusione per lo stesso Ekitikè, che vede sfumare quella che sarebbe stata un'occasione irripetibile per entrare a far parte della spedizione Mondiale della sua nazionale.

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Confermate le paure di Slot — Ovviamente a perdere l'attaccante è anche il Liverpool, che dovrà fare a meno di Ekitikè per questa stagione, ma soprattutto per buona parte della prossima. E' arrivata quindi la conferma delle paure di Slot, che già al termine della gara aveva espresso timore circa l'entità dell'infortunio accorso al ragazzo. "Sembra molto grave. Penso che tutti abbiano potuto vedere che non stava bene". Così aveva parlato ieri il tecnico olandese.

Dopo aver perso per quasi 3 mesi Aleksander Isak, che pian piano sta trovando sempre più minuti in campo, Slot dovrà quindi fare a meno adesso del suo altro attaccante. E i gol del francese avrebbero fatto molto comodo in ottica qualificazione Champions League. I Reds infatti sono al 5° posto in Premier League e devono guardarsi le spalle dal Chelsea che segue a 4 lunghezze di distanza.