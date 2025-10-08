La squadra allenata da de la Fuente avrà un'altra pesante assenza in vista delle due partite di qualificazioni al mondiale contro Georgia e Bulgaria

Giorgio Abbratozzato 8 ottobre - 13:04

Dean Huijsen ha già abbandonato il ritiro della Nazionale spagnola per colpa di un infortunio muscolare e non parteciperà alle prossime partite con la nazionale. La Spagna si appresta a giocare le partite di qualificazione al Mondiale 2026 contro Georgia e Bulgaria senza il difensore del Real Madrid. Al suo posto, Luis de la Fuente convoca Aymeric Laporte.

Dean Huijsen e l'evoluzione dell'affaticamento — Il giovane difensore del Real Madrid è arrivato al raduno della Selección lunedì sera già con sintomi di affaticamento muscolare. Nelle ore successive le condizioni dell'ex calciatore della Juve non sono migliorate e, dopo un lungo dialogo con lo staff, si è deciso di optare per l'esclusione del calciatore dai convocati.

Nella giornata di martedì, Huijsen non si è allenato con il resto dei compagni e questa mattina è stato sottoposto a degli esami che hanno confermato la lesione muscolare. Il Real Madrid è stato immediatamente informato e riaccoglierà nelle prossime ore il suo difensore per cominciare il percorso di recupero.

Al suo posto, ritorna in nazionale Aymeric Laporte. L'ultima presenza del difensore spagnolo risale al 15 novembre 2024, contro la Danimarca, in UEFA Nations League. Tornato all'Athletic dopo la parentesi in Arabia Saudita con l'Al-Nassr, è sempre stato una delle prime scelte di De La Fuente e il suo ritorno era in programma non appena avesse ritrovato la forma migliore.

Il comunicato ufficiale della federazione spagnola — Nella mattinata di oggi mercoledì 8 ottobre la federazione spagnola ha pubblicato un comunicato ufficiale dove ha spiegato dettagliatamente la situazione.

“Dean Huijsen lascia il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio muscolare e non potrà partecipare alle partite di qualificazione al Mondiale 2026 contro Georgia e Bulgaria.

Il difensore del Real Madrid è arrivato lunedì sera con sintomi di affaticamento muscolare. Martedì non si è allenato e, dopo che l’evoluzione non è risultata positiva, è stato sottoposto questa mattina a un controllo medico che ha confermato la lesione. Il Real Madrid è stato informato e si è deciso di escludere il calciatore dalla convocazione, augurandogli una pronta guarigione.”