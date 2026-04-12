Tanti calciatori hanno avuto l'onore di portare la fascia al braccio e sollevare coppe, ma alcuni di loro hanno lasciato il segno

Jacopo del Monaco 12 aprile 2026 (modifica il 12 aprile 2026 | 12:32)

Ad oggi, il terzino destro Reece James ed il centrocampista Bernardo Silva hanno l'onore di essere, rispettivamente, i capitani di Chelsea e Manchester City. I due club appena citati, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero 32 della Premier League. L'incontro comincerà alle ore 17:30, si disputerà presso lo Stamford Bridge e mette in palio tre punti molto importanti. Aspettando il calcio d'inizio della gara, vediamo insieme i nomi dei capitani più importanti nella storia delle due squadre inglesi.

Chelsea-Manchester City, i capitani più importanti: cominciamo dai Blues — Tra i calciatori del Chelsea che hanno indossato la fascia di capitano, uno dei più importanti è stato Ron Harris. Nato nel 1944, l'ex difensore ha giocato per la squadra di Londra per ben diciannove anni, per la precisione dal 1961 al 1980, periodo in cui ha vinto solo tre titoli: Coppa di Lega nel '65, FA Cup cinque anni dopo e Coppa delle Coppe nel '71. Alla sua sesta stagione coi Blues ne è diventato il capitano e, ancora oggi, detiene due record: maggior numero di presenze nella storia del Chelsea, ben 795; più stagioni con la fascia al braccio, quattordici.

Adesso si va un po' più avanti con Dennis Wise, il quale ha indossato la maglia dei Blues dal 1990 fino al 2001. Ex centrocampista nato nel '66, l'inglese ha ereditato la fascia di capitano nel '93, anno in cui l'irlandese Townsend ha lasciato il club. In quel periodo, Wise ha alzato al cielo sei trofei, tra i quali spiccano due FA Cup, la Coppa delle Coppe 1998 e, nello stesso anno, la Supercoppa UEFA. Chiudiamo con una leggenda del Chelsea, il capitano con più titoli vinti (18) nonché il difensore con più gol (41) nella storia dei Blues. Si tratta di John Terry, diventato capitano dei londinesi nel 2004. Tra i vari trofei alzati, ricordiamo le cinque Premier League, la Champions League nel 2012 e l'Europa League dell'anno seguente

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Tre grandi capitani nella storia dei Citizens — Passando al Manchester City, invece, tra i capitani più importanti nella storia del club figura Tony Book, venuto a mancare lo scorso anno. L'inglese ricopriva il ruolo di terzino e ha vestito la maglia dei Citizens dal 1966 al 1974 e, alla sua seconda stagione, ne è diventato capitano vincendo diversi titoli come il campionato nella stagione 1967/1968 e la Coppa delle Coppe nel '70, il primo trofeo a livello internazionale dei mancuniani. Dopo il ritiro, tra l'altro, Book ha anche allenato il City sedendosi diverse volte in panchina e, nel 1976, ha vinto il suo unico trofeo da tecnico, ovvero la Coppa di Lega.

Avvicinandoci di più ai giorni nostri, uno storico capitano del City è stato Vincent Kompany, attuale allenatore del Bayern Monaco. L'ex difensore centrale belga ha indossato la maglia dei Citizens dal 2007 al 2019, diventandone capitano nel 2011. Lui è uno dei simboli del club che, da più di dieci anni, risulta tra le migliori del panorama calcistico inglese e mondiale. Durante la sua avventura con la maglia del Manchester City, Kompany ha vinto dodici titoli e quattro di questi sono Premier League.

Concludiamo con un calciatore che ha giocato per il City dal 2016 al 2023 e, in seguito, la scorsa stagione: Ilkay Gundogan. L'attuale centrocampista del Galatasaray ha avuto l'onore di essere il capitano dei mancuniani soltanto nella stagione 22/23, durante la quale ha conquistato il Treble. In quell'annata, tra l'altro, con la sua doppietta ha deciso la finale di FA Cip contro i cugini dello United.