L'attuale allenatore del Coventry City, durante la sua carriera agonistica, è diventato una leggenda dei Blues e ha giocato per una stagione coi Citizens

Jacopo del Monaco 11 aprile - 13:00

Tra i tanti calciatori che hanno giocato sia per il Chelsea che per il Manchester City figura anche Frank Lampard. L'attuale allenatore del Coventry City, infatti, ha vestito la maglia dei londinesi per diversi anni diventandone leggenda nonché miglior marcatore con 211 gol. Nella stagione 2014/2015, invece, l'ex centrocampista ha vestito quella dei Citizens prima di andare in MLS e giocare per il New York City. Nella giornata di domani, le due squadre inglesi sopracitate giocheranno contro in occasione della 32esima giornata di Premier League. L'incontro avrà inizio alle ore 17:30 presso lo Stamford Bridge. In attesa del fischio d'inizio, riviviamo un momento che ha spezzato i cuori dei tifosi londinesi: quando Lampard, contro i Blues, ha segnato il primo gol col City.

Lampard: gli anni con la maglia del Chelsea ed il passaggio al Manchester City — Dopo i primi anni di carriera tra Swansea City e West Ham, nel 2001 Lampard diventa un nuovo giocatore del Chelsea. Da quel momento ha inizio un'incredibile storia, che ha portato il centrocampista inglese nell'Olimpo della squadra di Londra. Con il passare degli anni, il classe 1978 è diventato anche capitano dei Blues coi quali, in tredici anni, ha vinto altrettanti titoli. Tra questi, spiccano in particolar modo; tre Premier League; la prima storica Champions League vinta dal Chelsea nel 2012 ai rigori contro il Bayern Monaco proprio in casa dei bavaresi; l'Europa League nel 2013 dopo aver battuto il Benfica.

Dopo tredici anni, 648 partite e 211 gol segnati, Lampard lascia la squadra di Londra per intraprendere l'avventura negli Stati Uniti con la maglia del New York City. Prima di volare in Major League Soccer, però, il centrocampista passa prima in prestito al Manchester City per sei mesi in modo tale da tenersi in forma prima dell'inizio del campionato statunitense. Tuttavia, non risultava il prestito e Lampard, per la Premier League, era a tutti gli effetti un calciatore dei Citizens.

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Il giorno in cui Lampard ha segnato al Chelsea — Il 21 settembre 2014, presso l'Etihad Stadium, il Manchester City ha ospitato il Chelsea in occasione della quinta giornata di campionato. Lampard stava per affrontare, per la prima volta, la squadra di Londra da ex cominciando il match dalla panchina. La prima frazione di gioco di quell'incontro termina a reti bianche. Al minuto 71, il Chelsea sblocca la partita con André Schürrle e, al 78', l'allora tecnico dei CitizensManuel Pellegrini fa entrare Lampard.

Sette minuti dopo, accade qualcosa che ha colpito i tifosi dei Blues nel profondo del cuore: azione offensiva del Manchester City, cross di James Milner e Lampard, al volo, segna il primo gol con la sua nuova maglia nonché quello del pareggio. Il centrocampista, ovviamente, non ha risultato per rispetto della sua ex squadra e, a fine partita, si è preso gli applausi dei tifosi del Chelsea. Per di più, si tratta dell'unica rete che il classe 1978 abbia mai realizzato contro il club di Londra.