Momento tesissimo tra Messi e i tifosi dell'Inter Miami: il gesto dell'argentino scatena le polemiche e le reazioni da parte dei sostenitori del club
Inter Miami, tifoso fa invasione per abbracciare Messi: la security placca lui e l'argentino
Tensione alle stelle tra Lionel Messi e i tifosi dell'Inter Miami. Dopo tre pareggi e una sconfitta, i rosanero sono riusciti a conquistare la prima vittoria contro i Portland Timbers nel nuovo Nu Stadium di Miami. I risultati antecedenti al primo successo nel nuovo impianto, però, avevano generato alcune tensioni tra i giocatori e i sostenitori dell'Inter Miami, in particolare il gruppo chiamato La Familia.
Durante la partita che ha visto trionfare il club della Florida, i tifosi si son resi protagonisti di un episodio che non è piaciuto alla stella argentina, la quale non è riuscita a trattenere la reazione rispondendo con un gesto che ha provocato le critiche dei sostenitori.
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Lo sfogo di MessiLa vittoria dell'Inter Miami è arrivata nel surreale clima di malcontento da parte di un gruppo dei tifosi. La Familia, infatti, aveva organizzato una protesta contro i propri giocatori per non aver mostrato rispetto nei confronti dei sostenitori. Nessun coro e nemmeno un colpo di tamburo per quasi tutta la gara.
Uno dei tifosi del gruppo della Southern Legion, addirittura aveva provato a spiegare: "I giocatori non sono nemmeno venuti a salutarci dopo le partite, nonostante alcuni di loro arrivino già alle 11 del mattino allo stadio. Senza contare che cantiamo a squarciagola per oltre 90 minuti. L'unico giocatore che è venuto a salutarci è stato Noah Allen, mentre tutti gli altri sono tornati direttamente negli spogliatoi. È inaccettabile".
Dopo 85 minuti di protesta, però, i tifosi dell'Inter Miami hanno iniziato a cantare e, nel cielo di Miami, si è innalzato il coro: "Giocatori, salutate i vostri tifosi, riconoscete il vostro popolo, che non vi chiede altro". A quel punto, Lionel Messi non è riuscito a trattenere la reazione e, con la mano, ha risposto con un gesto molto "italiano" all'indirizzo dei propri tifosi.
NO LE GUSTÓ NADA AL CAPITÁN 👀— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 18, 2026
La reacción de LIONEL MESSI cuando parte de la hinchada de Inter Miami cantó pidiendo apoyo al equipo.
👉 Inter Miami derrotó 2-0 a Portland Timbers y Messi acumuló un gol y una asistencia. pic.twitter.com/uda8D95ZOE
Messi, Suarez e De Paul non salutano i tifosiDopo il triplice fischio, calciatori e tifosi sembrano riconciliare i rapporti ma non con le stelle del club. Alcuni giocatori rosanero, soprattutto i nuovi acquisti e quelli più giovani, sono andati sotto il settore de La Familia a salutare i propri sostenitori, nella speranza di porre fine a questo clima di tensione.
Tuttavia, le stelle della squadra Messi, Suarez e De Paul hanno deciso di salutare tutti i settori del Nu Stadium, tranne quello occupato dal gruppo de La Familia, prendendo la via del tunnel sotto i fischi della tribuna nord. Così, mentre i tifosi chiedono risposte sul comportamento, anche Messi sembra aver esaurito la pazienza.
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