Un mese fa Lionel Messi ha finalizzato l'acquisto di una squadra di calcio. Trattasi dell'UE Cornellà, club di Barcellona che milita nel campionato di quarta divisione spagnolo. La squadra, inoltre, è specializzata nella valorizzazione di giovani talenti del territorio. Adesso il club ha raggiunto un importante accordo di sponsorizzazione con la neobanca MyInvestor.

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Messi acquista l'UE Cornellà

🚨 𝗡𝗘𝗪: Leo Messi’s UE Cornellà have reached a sponsorship agreement with MyInvestor.



The deal will run for two seasons and will include the brand on the club’s shirt, advertising in the stadium and several community actions.



The agreement comes one month after Messi became… pic.twitter.com/pof5XW5dFw — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 17, 2026

L'accordo di sponsorizzazione con MyInvestor

La notizia è arrivata all'incirca un mese fa. Lionel Messi ha comprato l'UE Cornellà, squadra della quarta divisione spagnola, la Tercera División RFEF . La Pulce ha comprato il 100% di questo piccolo club e intende dare il via ad una nuova fase nella storia del Cornellà. Il club è uno dei vivai storici della Catalogna, situato a pochi chilometri dallo stadio dell'Espanyol. Tanti famosi nomi del calcio recente sono passati dal suo vivaio: Raya, oggi portiere dell' Arsenal , Jordi Alba, ex compagno proprio di Messi, Gerard Martin e Keita Balde. Curiosamente una operazione simili l'ha fatta anche il grande rivale di Messi, Cristiano Ronaldo . Il portoghese, infatti, a febbraio ha acquistato il 25% dell'Almeria che milita nella seconda divisione.Adesso, Messi sta iniziando a lavorare per il futuro del suo club. E la prima cosa che ha portato a termine è stato un importante accordo di sponsorizzazione con MyInvestor, una neobanca spagnola, che opera solo sul mercato online. L'operazione punta a trarre profitto dalla notorietà del club, esplosa grazie all'arrivo dell'argentino campione del mondo: poche ore dopo l'annuncio dell'acquisto, il Cornellà era diventata la quinta squadra più seguita in Spagna. Nell'accordo è prevista la presenza del marchio della banca sulle divise e delle pubblicità all'interno dello stadio. MyInvestor si presenta come la più grande fintech spagnola per volume d'affari ed è già presente nel mondo dello sport. Per l'UE Cornella, invece, si sta aprendo una nuova fase che sicuramente porterà a sviluppi interessanti nel futuro.

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