Nuova delusione per Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita: il suo Al Nassr ha perso la finale di AFC Champions League Two contro la formazione giapponese del Gamba Osaka. In tre anni e mezzo con la sua attuale squadra, ha perso quattro finali. Di queste, due solamente nel corso di questa stagione.

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L'Al Nassr di Ronaldo perde la AFC Champions League Two

Al Nassr lose to Gamba Osaka in the AFC Champions League Two final.



Cristiano Ronaldo falls to 1-4 in finals with the club 💔 pic.twitter.com/PpqccacGhA — ESPN FC (@ESPNFC) May 16, 2026

Le tante finali perse (e vinte) di Ronaldo

L'ex Real Madrid ha vinto tanto, anzi tantissimo nel corso della sua carriera. Ma quella scorsa è stata una notte veramente amara. L'unico gol della partita, siglato da Hummet, ha regalato la vittoria alla squadra giapponese. Il portoghese, inoltre, ha avuto anche due ottime occasioni per pareggiare, la prima mancando una clamorosa palla di testa e la seconda su assist di, ma non ha trovato il gol. Al termine della partita le immagini che lo hanno ritratto sono immediatamente diventate virali: Ronaldo stava piangendo e non è nemmeno andato sul podio per la consegna della medaglia d'argento.In tre anni e mezzo in Arabia Ronaldo è ancora a zero tituli, per citare un portoghese famoso , e ha perso quattro finali, due delle quali in questa stagione e due ai rigori. Considerando la sua intera carriera ha perso ben 13 finali. Molte di queste con le squadre di club, Manchester United, Real Madrid e Juventus. Ma anche con la sua nazionale, il Portogallo. Tuttavia, CR7 ha vinto molte più finali di quelle in cui sia stato sconfitto: 28 in totale. E di queste ben tre con il: gli Europei del 2016 e le Nations League del 2019 e del 2025. Con il Portogallo ha perso la finale degli Europei del 2004 contro la Grecia,

Partiamo dal Manchester United la finale di FA Cup del 2005 ai rigori con l'Arsenal e due anni dopo con il Chelsea. Con i Red Devils, inoltre, è arrivato fino in fondo nella Champions League del 2009 ma si dovette arrendere al Barcellona del suo giovane rivale, Messi. Arriviamo al Real Madrid: persa la Supercoppa di Spagna contro il Barca nel 2011, una Copa del Rey e una Supercoppa contro l'Atletico de Madrid. In Italia, con la Juventus, è stato sconfitto nella finale di Supercoppa Italiana del 2019 dalla Lazio e nella Coppa Italia del 2020 ai rigori dal Napoli.

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