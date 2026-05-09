Ci sono due squadre, in Spagna, che in questa stagione non hanno mai perso una partita. E non parliamo di Real Madrid o Barcellona e nemmeno di qualche squadra di Liga. Si tratta dell'UD Logroñés 'B' del Cuarte. Entrambe le compagini militano Tercera RFEF (la quinta divisione del calcio spagnolo).

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Le due invincibili del calcio spagnolo

Le due invincibili, le chiama Marca. L'UD Logroñés 'B' e il Cuarte sono, infatti, le due sole formazioni nelle prime cinque divisioni del calcio iberico a non aver, finora, mai perso una sola partita. E, se dovessero, vincere anche all'ultima giornata concluderebbero la loro stagione senza sconfitte. Un record invidiabile.

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Il Logroñés e il Cuarte

Hanno poco in comune queste due società, ma una cosa in particolare: tutte e due sono le squadre riserve di due club più importanti. Partiamo dal Logroñés: trattasi della squadra B dell'omonima Unión Deportiva Logroñés. La compagine è interamente dedicata allo sviluppo di giovani talenti, negli ultimi tre anni ha sempre giocato in quarta divisione, dopo una retrocessione nel 2023, e non è mai rsalita ma ha sempre fatto stagioni di grande livello. In questa annata, però, si è assicurata il primo posto nel suo girone e quindi la promozione diretta. Una stagione fantastica: 83 punti dopo 33 partite di campionato, 25 vittorie, otto pareggi e nessuna sconfitta, con 94 gol fatti e 22 subiti. Curiosamente, nella sua ultima giornata di campionato affronterà il Peña Balsamaiso che è la sola squadra, nei campionati spagnoli, ancora a secco di vittorie.

Il CD Cuarte, invece, è la squadra di una piccola cittadina, di appena 16mila abitanti, a pochi chilometri da Saragozza: a Cuarte de Huerva. I giocatori sono tutti della zona, come racconta il capitano, Dani Solbes: "Siamo tutti di Saragozza e dintorni". Anche il Cuarte ha fatto una grandissima stagione, fin dall'inizio, riuscendo a rimenere imbattuta per 1.021 minuti e disputando 12 gare senza subire gol. Una delle strisce di imbattibilità più lunghe nella storia del calcio spagnolo. L'ultima partita del Cuarte, contro l'Atlético Monzón secondo in classifica, sarà decisiva per la promozione: e bisogna vincere a ogni costo per la promozione.

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