Ihattaren, prima il gol e poi le lacrime: “È per mia madre, sa quanto ho sofferto”

Dopo quasi tre anni, Mohamed Ihattaren torna finalmente a segnare in una partita ufficiale: la dedica alla madre.

Luca Paesano Redattore 30 novembre 2024 (modifica il 30 novembre 2024 | 09:57)

Mohamed Ihattaren ritrova il gol in extremis nella sfida di Eredivisie tra Heerenveen e RKC Waalwijk, segnando al minuto 91. Una rete dal grande significato per il giovane talento olandese, ex di Juventus e Sampdoria, che interrompe un digiuno lungo quasi tre anni. La sua carriera, iniziata con grandi promesse, era stata rallentata da numerose difficoltà.

Cresciuto nel vivaio del PSV, Ihattaren era tornato a calcare i campi dell'Eredivisie con un contratto annuale firmato con il Waalwijk, dopo oltre due anni lontano dal calcio giocato. Nel frattempo, aveva tentato esperienze poco fortunate in Turchia con il Samsunspor e in Repubblica Ceca con lo Slavia Praga. Prima del suo ritorno in questa stagione, l'ultima apparizione ufficiale risaliva a maggio 2022, con la maglia dell'Ajax. Ad oggi, Ihattaren ha collezionato sei presenze e, nell'ultima, è arrivata finalmente anche la gioia del gol.

Ihattaren torna al gol, la dedica alla madre: "Sa cosa ho passato" — Dopo aver siglato l'1-1 contro l'Heerenveen negli istanti finali, Ihattaren è stato intervistato dalla tv olandese. Davanti alle telecamere, il giovane non è riuscito a trattenere le lacrime: “Questo gol è per mia madre. Mi ha dato tanto amore e sa cosa ho attraversato”. Un momento di grande emozione per un giocatore che ha affrontato sfide personali e professionali molto dure.

Considerato uno dei talenti più brillanti della sua generazione in Europa, Ihattaren ha visto la sua ascesa rallentare bruscamente dopo la perdita del padre, un evento che ha segnato profondamente la sua vita. L'assenza della figura paterna ha scatenato una crisi che lo ha portato a soffrire di insonnia e a lottare con seri problemi mentali: “Quando vedo i padri dei miei compagni sugli spalti, sto male”, ha raccontato.

Dopo il trasferimento alla Juventus, la sua carriera ha vissuto un momento di stallo: il prestito alla Sampdoria si è interrotto improvvisamente, seguito dal suo ritorno in Olanda, accompagnato da voci su depressione e un possibile addio al calcio. Anche l'Ajax non è riuscito a rilanciarlo, concedendogli pochi minuti con la prima squadra e relegandolo principalmente alla Primavera.

Scandali, difficoltà e un nuovo inizio — Negli ultimi anni, Ihattaren è stato coinvolto in episodi negativi: accuse di violenze domestiche, presunti legami con la criminalità organizzata e la necessità di vendere la sua casa da un milione di euro. Nonostante l'intervento di personalità importanti, come Wesley Sneijder, che ha tentato di guidarlo in un momento difficile, i problemi sembravano insormontabili.

Tuttavia, il ritorno di Ihattaren al calcio giocato è stato possibile grazie al supporto di un team di esperti che lo ha seguito lungo un percorso di riabilitazione. Dopo le parentesi fallimentari in Turchia e Repubblica Ceca, il talento olandese sembra finalmente pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica, tornando a far parlare di sé per le sue qualità sul campo.