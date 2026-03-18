Il talento classe 2004 si aggiudica il Premio Cosme Damiao grazie alla super stagione che sta vivendo con la maglia del Benfica

Vincenzo Di Chio 18 marzo - 13:00

Andreas Schjelderup sta vivendo una stagione molto significativa con il Benfica. Il giovane talento Norvegese, esterno offensivo classe 2004, ha messo in mostra grandi qualità in campo, partecipando attivamente a 35 partite tra campionato, coppe nazionali e competizioni europee.

Con 7 reti e 4 assist all'attivo, il ragazzo ha contribuito in modo concreto al rendimento della squadra, dimostrando di poter diventare una pedina fondamentale per il presente e futuro del club.

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Un riconoscimento speciale — Nonostante all'inizio della stagione lo spazio nelle scelte di Josè Mourinho fosse limitato, l'interesse di diversi club europei per Schjelderup ha confermato il suo valore e il suo potenziale. La crescita e l'impegno quotidiano hanno portato il giovane attaccante a ricevere riconoscimenti importanti, tra cui il prestigioso premio Cosme Damiao per la Rivelazione del Calcio Maschile.

Questo premio è uno dei riconoscimenti più ambiti all'interno del Benfica, assegnato ai giocatori che si distinguono per talento, dedizione e risultati significativi sul campo. Schjelderup ha voluto sottolineare l'orgoglio di ricevere questa premiazione e l'importanza che riveste nella sua carriera:

"Una grande gioia per me ricevere questo premio. Giocare nel Benfica significa molto per me e sono davvero orgoglioso di poter indossare questa maglia ogni giorno". Parole che allontano ogni dubbio sulla permanenza del giocatore alla corte del tecnico portoghese.

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I ringraziamenti di Schjelderup e il legame con i tifosi — Schjelderup non ha dimenticato di riconoscere il contributo delle persone che lo circondano all'interno del Club:

"Voglio ringraziare il presidente, il mister e i miei fantastici compagni di squadra, tutti i tecnici e tutte le persone che lavorano in questo meraviglioso Club, per spingermi ogni giorno a diventare un giocatore e persona migliore". Con queste parole il giocatore ha dimostrato tutta la sua maturità e professionalità che lo contraddistingue.

Il giocatore ha voluto infine rivolgere un pensiero speciale a chi sostiene il Club: "Voglio inoltre ringraziare i sostenitori, per la passione e il supporto quotidiano in tutte le partite". L'attaccante norvegese è amato dai suoi tifosi e grazie alle sue qualità ha già conquistato la fiducia e il rispetto dell'ambiente.

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