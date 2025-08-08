Il Borussia Dortmund fa spese folli: 11 milioni pronti per la…cucina

A seguito di alcuni controlli fatti al Signal Iduna Park la squadra giallonera è costretta a dover mettere mano al portafoglio per rendere "a norma" alcune sale dello stadio

Michele Massa 8 agosto 2025 (modifica il 8 agosto 2025 | 12:16)

Acquisti folli e cessioni da record, negli ultimi anni ne abbiamo lette di ogni sul calciomercato. Questa volta però l'investimento è sul mercato, ma non su quello dei calciatori. In casa Borussia Dortmund è il momento di spese folli, ma per le cucine del Signal Iduna Park, casa del club giallonero. A riportare la notizia del momento è la Bild, che spiega il motivo degli oltre undici milioni spesi.

Ristrutturazione urgente, il Borussia Dortmund spende 11 milioni per le cucine dello stadio — L'intervento era tutt'altro che previsto. Secondo la ricostruzione del quotidiano tedesco, il Borussia Dortmund a seguito di un’ispezione dell’ufficio del lavoro, che avrebbe giudicato le attuali strutture non a norma e obsolete si è trovato costretto a ristrutturare tutta l'area interessata. Fondi che saranno sottratti dalla campagna acquisti, che per ora è ferma a quota 57 milioni dopo gli innesti di Jobe Bellingham, Yan Couto e Daniel Svensson.

I lavori sono già iniziati e tutto dovrà essere pronto entro la prima partita in casa di campionato, che sarà il prossimo 31 agosto contro l'Union Berlino. Nulla di impossibile, il tutto per dare il miglior servizio possibile ad una delle tifoserie più calde e "spendaccione" d'Europa.