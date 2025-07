Il Botafogo di Davide Ancelotti continua a vincere: 1-0 all’ultimo respiro

Tre punti all'ultimo respiro e un campionato che si riapre per gli uomini del tecnico italiano che adesso sogna in grande. Domenica prossima ci sarà il Corinthias di Depay

Continua l'ottimo momento di forma del Botafogo sotto la gestione di Davide Ancelotti . Nella nottata la squadra di Rio De Janeiro, si è imposta per 1-0 sul campo dello Sport Recife , grazie ad un gol nei minuti di recupero da parte di Cuiabano . Tre punti fondamentali in chiave classifica con la squadra del tecnico italiano che ora mette nel mirino le primissime posizioni.

Vittoria all'ultimo respiro e gioia collettiva, il Botafogo di Ancelotti continua a sognare

Una partita complicata, a tratti bloccata. La trasferta contro il fanalino di coda Sport Recife si è dimostrata più difficile del previsto ma il gol nel finale di Cuiabano ha regalato i tre punti al Botafogoche ora sogna in classifica. La squadra di Davide Ancelotti infatti con questo successo si è portata al quinto posto in classifica (con una partita in meno alle altre) a -8 dalla capolista Cruizeiro che stanotte ha battuto la Juventude con un sonoro 4-0.