La sfida nel campionato greco ha dimostrato ancora una volta come il calcio possa portare con sé una certa dose di messaggio politico e di efficacia comunicativa

Pietro Rusconi Redattore 23 marzo - 20:21

Durante la giornata di oggi è andato in onda il summit fra Stati Uniti e Iran a Islamabad. Le notizie dilagate sono contrastanti. Si va dai "colloqui positivi e accordi su punti chiave" citati da Donald Trump, alla contro risposta iraniana che nega negoziati e parla di fake news. Tuttavia, i discorsi sugli attacchi di USA e Israele e le risposte militari dell'Iran, non rimangono nel piano della dialettica politica e delle trattative tra stati. Infatti, nel 26esimo turno del campionato greco è stato possibile vedere un evento importante relativo alla realtà politica che sta circondando occidente e oriente. Nella giornata di ieri si sono sfidate AEL Larissa e Olympiacos. Un match fondamentale in ottica scudetto per la squadra del Pireo. Quello che ha raccolto l'attenzione dei media però non è stato il risultato della sfida, bensì un gesto fra gli avversari Mehdi Taremi e Goni Naor.

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Lo scambio di maglia di Mehdi Taremi —

La partita in sé infatti non ha regalato grandi emozioni. Il risultato finale infatti è stato un blando 0-0 che ha fatto così perdere 2 punti fondamentali all'Olympiacos. I biancorossi ora si trovano a -2 dall'AEK Atene capolista, perdendo terreno dalla vetta e facendosi pure avvicinare dal PAOK Salonicco. All'interno della partita però, c'è stata una sfida nella sfida. A battagliare sulla tre quarti offensiva della squadra del Pireo si sono trovati Mehdi Taremi, punta iraniana dell'Olympiacos, e Goni Naor, centrocampista israeliano dell'AEL. L'ex Inter ha subito la marcatura del calciatore avversario per tutto il match, soprattutto in occasione dei calci piazzati.

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Tuttavia, è solo al fischio finale che i due hanno compiuto un atto giudicato con grande "valenza simbolica". Al termine della partita è avvenuto il classico rito calcistico dello scambio di magliette. Taremi e Naor sono stati protagonisti di questa celebre pratica, fornendo un'immagine che ha fatto il giro del web e che porta con sé apparenti significati universali di pace e unità oltre la politica. Tuttavia, non è certo che la punta ex Inter e Porto fosse a conoscenza della nazionalità dell'avversario al momento del fatidico gesto.

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