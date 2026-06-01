Zidane non ha ancora perso il suo tocco magico: che show a Shanghai!

Un Zidane tornerà a giocare i campionati mondiali. Si parla ovviamente di Luca, figlio della leggenda francese Zinedine, il quale è stato inserito nella lista dei calciatori convocati della nazionale algerina per il prossimo grande appuntamento mondiale in Canada, Stati Uniti e Messico.

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La scelta dell'Algeria

Nel 2025,, portiere cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dele nella nazionale under francese, ha scelto di rappresentare l'a livello internazionale grazie alle proprie origini familiari. Nonostante il padre fosse un Le Bleu,ha sceltoe, dopo l'esperienza in Coppa d'Africa, adesso è pronto per andare anche al Mondiale

GENOVA, ITALIA - 27 MARZO: Luca Zidane dell'Algeria in azione durante una sessione di riscaldamento prima del fischio d'inizio dell'amichevole internazionale tra Algeria e Guatemala allo Stadio Luigi Ferraris il 27 marzo 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Il portiere che porta sulle spalle il leggendario cognome di Zidane, è attualmente in forza al Granada in Liga 2 dopo l'esperienza all'Eibar. In stagione, l'estremo difensore ha collezionato ben 26 presenze mantenendo inviolata la porta dei Rojiblancos in otto occasioni. Numeri che sono valsi la convocazione ai Mondiali da parte del commissario tecnico Vladimir Petkovic.

🌏 Luca Zidane, convocado por la selección de Argelia para disputar el Mundial — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) May 31, 2026

La convocazione al Mondiale

Dopo l'esperienza in Coppa d'Africa, in cui lo stesso portiere è stato coinvolto in una grande rissa ai quarti di finale della competizione contro la, il figlio diè ora pronto a partire per il continente americano. L'estremo difensore delè stato infatti inserito nella lista dei quattro portieri convocati dalla nazionale algerina (nonostante la maggior parte delle nazioni porti solitamente tre portieri) insieme a

Dunque, a esattamente 20 anni dall'ultimo Mondiale giocato dal padre (in quella famosa finale Italia-Francia 2006, in cui Zizou concluse la sua avventura nei Les Bleus con la celebre testata a Materazzi), un Zidane sta per tornare a giocare un campionato del mondo.

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