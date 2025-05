Il Loco torna protagonista: Bielsa presidente onorario per i tifosi del Leeds in Iberia

Marcelo Bielsa, l'allenatore che ha fatto la storia del Leeds United, torna a far parlare di sé con un nuovo e sorprendente ruolo. L'argentino, che ha guidato la squadra alla storica promozione in Premier League nel 2020 dopo 16 anni di assenza, ha accettato l'invito a diventare presidente onorario di Leeds United Iberia . Un gruppo di tifosi del club che riunisce i supporter provenienti dalla Spagna, dal Portogallo e dalle Isole Baleari. Il gruppo, fondato nel 2024, ha accolto con entusiasmo la notizia, celebrando Bielsa come una figura che ha dato al Leeds un’identità unica. E ora punta a replicare quel successo nella Penisola Iberica, rafforzando la visibilità e il legame con la comunità dei tifosi del club.

Some amazing news regarding Leeds United Iberia supporters club which includes Valencia Whites - Marcelo Bielsa has agreed to become Honorary President pic.twitter.com/yH0cfvpDJJ