Il talento portoghese parla alla vigilia della gara di ritorno contro il Real Madrid puntando a ribaltare il 3-0 dell'andata, con fiducia nei suoi compagni e specialmente in Haaland,la rimonta rimane difficile ma non impossibile.

Vincenzo Di Chio 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 20:22)

La sfida tra Manchester City e Real Madrid agli ottavi di finale di Champions League si avvicina e l'atmosfera all'Etihad Stadium è carica di tensione ed emozione. Dopo la pesante sconfitta per 3-0 nella gara di andata, il centrocampista portoghese dei Citizens Bernardo Silva, durante la conferenza stampa prepartita, si è espresso sulla gara di ritorno, condividendo sensazioni, analisi e fiducia nella rimonta. Nonostante il risultato negativo a Madrid, il giocatore trasmette ottimismo e determinazione: secondo lui, il calcio è fatto di dettagli e tutto può ancora succedere.

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Rimonta e fiducia nel gruppo — Bernando Silva non nasconde il peso del risultato subito all'andata ma mantiene un approccio positivo: "Questo sport mi ha insegnato che possono succedere tantissime cose e, anche se il risultato dell'andata ci penalizza, lottoremo fino alla fine per provare a rimontare. In casa possono accadere moltissime cose e so che i nostri tifosi ci sosteranno dal primo all'ultimo minuto". Il portoghese sottolinea come le emozioni siano fondamentali nella competizione: una partita può cambiare in qualsiasi momento e lo stadio può giocare la sua parte. La squadra deve concentrarsi sui dettagli e gestire al meglio ogni momento della partita. Silva inoltre, aggiunge che il Man City ha la forza e il talento per ribaltare questo risultato.

Gestire le difficoltà e i cambiamenti — Il talento portoghese ha anche parlato della difficoltà di recuperare un risultato così netto e dei cambiamenti della squadra: "Non è mai facile, soprattutto quando è passata solo una settimana. In quel momento pensi che tutto sia molto oscuro, ma poi comincia a chiarirsi. Anche questa settimana è stata negativa, sappiamo di cosa è capace questa squadra. Non siamo stati in grado di mantenere il livello durante il numero di partite che abbiamo giocato. Se guardi la squadra di quando abbiamo vinto il triplete siamo rimasti solo 4 o 5 giocatori, non è mai facile e banale conoscere i nuovi giocatori ed addattarti a nuovi sistemi di gioco. Tre anni fa giocavo con Gundogan e Kevin De Bruyne, sapevamo cosa volesse ciascuno di noi. I ragazzi nuovi hanno bisogno di tempo ed è giusto che sia così".

Silva evidenzia come la squadra sia in una nuova fase di transizione, con molti nuovi innesti che devono trovare sintonia tra loro, ma rimane comunque fiducioso delle capacità di ogni singolo giocatore.

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Analisi dell'avversario, fiducia in Haaland e Mbappè — Il veterano centrocampista analizza con lucidità il Real Madrid e sottoliea come, nonostante la pesante sconfitta dell'andata, non servano scuse. Il Real Madrid ha vinto e giocato senza giocatori del calibro di Mbappè, Bellingham, Rodrygo e Alaba:"A me avevano detto che sarebbe stato più semplice affrontare i blancos senza questi grandi giocatori".

Silva spiega che il City deve concentrarsi su se stessa e sulle proprie qualità e sui dettagli che possono rendere questa partita magica: "Quando sono arrivato a casa ero molto frustato ma volevo vedere la partita...non ho visto alcun motivo per perdere 3-0. Questo non significa nulla, perché ciò che conta è il risultato. Il calcio è così. A volte non sei lucido e perdi la testa".

Il portoghese evidenzia l'importanza dei grandi giocatori nei momenti chiave, in particolare Haaland, sottolineando come la sua presenza sia di vitale importanza per la sua squadra: "Tutti sono pronti a giocare vicini ad Erling, lui è fondamentale per noi. Abbiamo giocatori davvero fantastici. Preferirei sempre averlo in campo uno come lui perchè ogni palla può trasformarla in rete. I grandi giocatori servono in partite come queste, anche se il Real ha giocato senza Mbappe, Bellingham e Rodrygo"

Infine Silva trasmette un messaggio di fiducia ai compagni: credere nei dettagli, lasciare l'anima in campo e con la giusta mentalità anche una rimonta sulla carta impossibile, può sembrare fattibile. Il centrocampista porta così l'attenzione sulla preparazione mentale, la concentrazione e la fiducia nei leader del gruppo, elementi essenziali per affrontare una partita di questo calibro.

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