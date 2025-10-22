Il Marocco ingaggia Abian Perdomo, la mente del Real Madrid

Abian Perdomo, uno dei responsabili più stimati e importanti dei Blancos, è ormai a un passo dalla nazionale marocchina. Per lui si prospetta una nuova avventura ricca di ambizione, visti i risultati recenti della selezione rossoverde

Luca Gilardi 22 ottobre - 12:25

Abian Perdomo è pronto ad entrare nella struttura principale della nazionale del Marocco. Secondo quanto riportato da MARCA, l'attuale responsabile della formazione e della metodologia del Real Madrid, sarebbe infatti ad un passo dal rafforzare l'organigramma della selezione marocchina. Il quotidiano racconta di come il tecnico canario stia già ultimando le pratiche per completare il suo ingresso nello staff dei semifinalisti dell'ultimo Mondiale (nonché freschi vincitori della rassegna iridata U20).

Le ambizioni del Marocco — Questa mossa conferma le ambizioni del Marocco, determinato a proseguire il proprio processo di espansione. Dopo gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni, l'obiettivo è di consolidare la propria posizione nel panorama internazionale. È qui che si inserisce la figura di Perdomo, che si appresta ad entrare nella Federazione marocchina con pieni poteri. Il suo trascorso parla chiaro e ne attesta le grandi capacità, non a caso è reduce da 13 anni nel Real Madrid.

Il tecnico di Tenerife avrà il compito di potenziare un'area guidata da Fathi Jamal, icona del calcio marocchino, che da allenatore portò la nazionale u20 al quarto posto nel Mondiale di categoria del 2005. Jamal ha poi allenato la selezione maggiore e oggi si occupa di reclutare talenti in grado di apportare valore a livello dirigenziale. Con lui come fulcro, il Marocco vuole costruire un comitato di esperti (in cui rientra lo stesso Perdomo) per sviluppare il calcio nel Paese, in modo da non limitarsi a pescare da altre leghe.

Una figura chiave nel Real Madrid — Al Real Madrid, Perdomo aveva la funzione di braccio destro della direzione del settore giovanile e, inoltre, faceva da tramite tra cantera e prima squadra. A Valdebebas è conosciuto per il suo occhio clinico nello scovare talenti, per il ruolo decisivo nella crescita di gioielli come Nico Paz e per il contributo cruciale nella stagione 2021/2022.

In seguito alla positività al Covid di Carlo Ancelotti e alla mancata licenza di suo figlio Davide, Perdomo si sedette sulla panchina della prima squadra nella trasferta di Balaidos. Rimase poi nel gruppo di lavoro del corpo tecnico fino al 2023, partecipando alla conquista della Champions League di Parigi e della Liga del 2022.