A Tangeri i Leoni dell’Atlante battono il Mozambico 1-0 in amichevole e portano a 17 la striscia di successi consecutivi, migliorando il primato mondiale e preparando al meglio la Coppa d’Africa 2025.

Danilo Loda 15 novembre - 11:25

Il Marocco inaugura nel modo migliore la sua nuova casa sportiva. Nel nuovo stadio di Tangeri, gremito e carico di entusiasmo, la squadra di Walid Regragui supera il Mozambico per 1-0 in amichevole, confermando un momento di forma straordinario. A decidere la sfida è Azzedine Ounahi, che dopo appena sette minuti ha siglato il gol che ha regalato la 17ª vittoria consecutiva ai Leoni dell’Atlante.

Il successo, arrivato contro un avversario fisico e ben organizzato, consolida il grande lavoro della selezione marocchina, che dal 26 marzo 2024 non ha più conosciuto né sconfitte né pareggi, fatta eccezione per lo 0-0 con la Mauritania. Da allora, solo vittorie: una serie che alimenta entusiasmo e ambizioni in vista della prossima grande sfida continentale.

Marocco: il record mondiale è ufficiale — Con la vittoria ottenuta venerdì sera, il Marocco continua ad allungare un primato già storico. La Nazionale nordafricana detiene infatti il record mondiale di vittorie consecutive, conquistato lo scorso ottobre con il successo per 1-0 contro il Congo. In quell’occasione aveva superato il precedente primato di 15 vittorie appartenente alla Spagna campione d’Europa e del mondo tra il 2008 e il 2009.

La striscia, ora a quota 17, conferma la solidità tecnica e mentale del gruppo guidato da Walid Regragui, capace di mantenere continuità e intensità indipendentemente dall’avversario o dal contesto.

Verso la Coppa d’Africa 2025 con fiducia crescente — L’appuntamento con la storia non è ancora concluso. Martedì il Marocco affronterà l’Uganda, con l’obiettivo di estendere ulteriormente la serie e presentarsi nel miglior stato di forma possibile alla Coppa d’Africa 2025, che il Paese ospiterà tra poco più di un mese.

La competizione continentale rappresenta l’obiettivo principale dell’annata, e la lunga serie positiva sta costruendo un clima di fiducia quasi senza precedenti attorno alla squadra. I tifosi, trascinati dall’entusiasmo e dall’orgoglio per il nuovo stadio, già pregustano un torneo da protagonisti. Il Marocco corre, vince e riscrive record. E con la CAN 2025 alle porte, i Leoni dell’Atlante sembrano avere tutte le carte in regola per continuare a fare la storia.