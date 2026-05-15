Il Middlesbrough vuole l'esclusione del Southampton dalla finale dei playoff di Championship. I Saints sono stati accusati di aver inviato una spia prima della semifinale decisiva giocata proprio contro il Boro. Uno scandalo che ora rischia di stravolgere tutto. Il Southampton dovrebbe infatti scendere in campo il prossimo 23 maggio contro l'Hull City per la finale, ma il club non ha intenzione di arrendersi così facilmente. A causa di questa denuncia, la squadra del sud dell'Inghilterra rischia seriamente l'esclusione dall'ultimo atto che vale la promozione in Premier League per la stagione 2026/2027.

SOUTHAMPTON, INGHILTERRA - 12 MAGGIO: Alcuni tifosi del Southampton vengono ritratti mentre accendono dei fumogeni prima della partita di ritorno della semifinale dei Play-off di Sky Bet Championship tra Southampton e Middlesbrough presso lo stadio St Mary's, il 12 maggio 2026 a Southampton, Inghilterra. (Foto di Warren Little/Getty Images)

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Il Middlesbrough vuole "proteggere l'integrità del gioco"

il Middlesbrough non è stato ammesso come parte attiva nel procedimento disciplinare dell'EFL, nonostante sia la squadra direttamente danneggiata dalla vicenda.

L'allenatore del

Boro

,

, è apparso visibilmente turbato dopo la sconfitta di inizio settimana e si è sfogato così:

"

Mi spezza il cuore rispetto a tutto ciò in cui credo. È questo il punto. Non mi interessa se ci sono regole diverse in altri Paesi. Questa è l'Inghilterra, dove il calcio è la cosa più importante. Questi sono i miei sentimenti al riguardo. Penso sia una vergogna. Mi rattrista moltissimo

"

. Il club che avrebbe subito questa ingiustizia ha dichiarato di voler prima di tutto proteggere l'integrità del gioco.

Sulla sponda opposta, il Southampton si è trincerato dietro un muro di silenzio nelle ultime settimane. Nel weekend, il tecnico Tonda Eckert ha abbandonato stizzito la conferenza stampa, incalzato dalle continue domande sullo scandalo. Una scena clamorosa che si è ripetuta martedì, subito dopo la vittoria dei Saints, quando un giornalista gli ha chiesto apertamente se si ritenesse un imbroglione.

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Il comunicato del club

Il Middlesbrough proprio non ci sta e alza la voce di fronte al torto subito. Secondo il club, la possibilità di giocarsi l'accesso alla Premier League in un doppio confronto leale è stata irrimediabilmente compromessa dallo spionaggio avversario. Per questo motivo, la dirigenza del

è convinta che la finale dei playoff di Wembley non debba in alcun modo essere disputata dal Southampton.

A confermare questa linea dura è arrivato un perentorio comunicato ufficiale della società:

"Il Middlesbrough FC prende atto della decisione della Commissione Disciplinare di non consentire al club di intervenire nel procedimento avviato dall'EFL contro il Southampton FC. Il club si rammarica di questo esito, dato che siamo direttamente colpiti dai fatti in esame e possediamo prove fattuali rilevanti riguardo agli eventi in questione e al loro impatto sportivo. La condotta sotto accusa, ovvero l'osservazione e la registrazione della nostra sessione di allenamento in vista di una partita di tale importanza, colpisce al cuore l'integrità sportiva e la competizione leale. In queste circostanze, l'unica risposta appropriata è una sanzione sportiva che impedisca al Southampton FC di partecipare alla finale dei playoff dell'EFL Championship.

Restiamo fiduciosi che l'EFL, in qualità di organo regolatore, chiederà tale sanzione davanti alla Commissione Disciplinare per proteggere l'integrità del gioco, tutelare tutti i club membri e scoraggiare qualsiasi futuro tentativo di ottenere un vantaggio ingiusto e illecito nella corsa alla promozione in Premier League. Il club si riserva tutti i propri diritti legali".

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