Più di cinquanta bambini di 5 anni potranno assistere gratuitamente alle partite casalinghe del Paris FC insieme ai loro tutori, per promuovere sempre di più i valori sani dello sport e del calcio.

Danilo Loda 7 ottobre - 11:58

Il Paris FC, in collaborazione con il partner storico Renault, inaugura “KOP 5”, un progetto unico nel panorama calcistico francese. A partire dalla stagione in corso, lo stadio Jean-Bouin avrà una tribuna riservata a 55 bambini di cinque anni e ai loro accompagnatori, per far vivere ai più piccoli l’emozione del calcio dal vivo in un ambiente sicuro e inclusivo.

Il “KOP 5” nasce con un obiettivo preciso: avvicinare le nuove generazioni al calcio e ai valori positivi dello sport, favorendo la partecipazione delle famiglie e la scoperta del tifo come momento di condivisione. L’iniziativa permetterà ai bambini di assistere gratuitamente a tutte le gare casalinghe del Paris FC. L'unica condizione è che i piccoli tifosi abbiano compiuto cinque anni nel corso della stagione sportiva.

Inoltre, ogni giovane membro riceverà un kit che include sciarpa, bandiera, libretto di canzoni e tessera associativa. Il programma include anche esperienze legate al club, come incontri con i giocatori, visite guidate prima delle partite e altre attività a sorpresa.

Renault e il programma “Give Me 5” — Il progetto rientra nel più ampio programma “Give Me 5”, lanciato da Renault nel 2022. Il marchio francese, impegnato da tempo in iniziative di responsabilità sociale, ha voluto utilizzare lo sport come strumento di inclusione e opportunità per i giovani.

Dopo le prime esperienze nel tennis e nel rugby, Renault porta ora la sua visione nel calcio, scegliendo il Paris FC come partner ideale per condividere i valori di apertura, diversità e partecipazione. “Give Me 5” mira in particolare a coinvolgere i bambini e le famiglie dei quartieri più poveri. A loro verrà quindi offerta la possibilità di vivere esperienze sportive positive e formative.

Appuntamento al 24 ottobre: debutta la “Kop 5” del Paris FC — La prima apparizione della nuova tribuna “KOP 5” è fissata per giovedì 24 ottobre, quando il Paris FC ospiterà il Nantesnella nona giornata di Ligue 1. Sarà un debutto simbolico, con i giovani tifosi che daranno voce a una nuova generazione di appassionati. Il club di Parigi e Renault puntano a fare dello spazio “KOP 5” un punto di riferimento per le famiglie. Un luogo dove crescere con il calcio e imparare a viverlo con entusiasmo e rispetto.