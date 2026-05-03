Nella giornata di ieri, il Porto ha potuto festeggiare per un traguardo molto importante. Grazie al pareggio del Benfica (2-2 contro il Famalicao) e la vittoria di misura contro l'Alverca, infatti, la squadra biancoblù ha vinto la Primeira Liga. Per la squadra attualmente allenata da Francesco Farioli si tratta dal 31esimo titolo della sua grande storia ed è tornata a trionfare in campionato quattro anni dopo l'ultima volta. Con due giornate d'anticipo, il club ha ottenuto il titolo di Campione del Portogallo e ha ottenuto anche la qualificazione diretta alla prossima edizione della Champions League.

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365

Nottingham, Inghilterra - 16 aprile 2026: Giocatori del Porto in posa per la foto di squadra prima del ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Nottingham Forest e Porto al City Ground. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Il Porto è Campione del Portogallo: primo titolo in carriera per Farioli

Caricamento post Instagram...

Durante la giornata di ieri, ha avuto inizio la trentaduesima giornata della massima divisione portoghese. Questo turno era molto importante per la squadra di Farioli, visto che sarebbe stato quello che avrebbe consegnato il titolo di Campione del Portogallo. Prima di questa giornata, la classifica diceva: Porto primo conpunti e Benfica secondo a -7. La corsa per la vittoria finale del campionato, quindi, si sarebbe potuta riaprire in caso di vittoria delle Aguias e sconfitta dei Dragões. Ciò, però, non ha avuto luogo visto che il Benfica di José Mourinho ha pareggiatoin trasferta contro il. In questo modo, quindi, i biancoblù hanno avuto il match point.

Streaming Live Gratis

Presso l'Estadio Do Dragão, la capolista della Primeira Liga ha ospitato l'Alverca e ha vinto grazie al gol di Jan Bednarek. I tre punti conquistati hanno permesso ai padroni di casa di festeggiare, davanti al proprio pubblico, la conquista del titolo, il 31esimo nella storia del club. Francesco Farioli, grazie a questo successo, non solo ha vinto il primo titolo della sua carriera, ma è diventato anche il secondo italiano ad esserci riuscito in Portogallo: il primo è stato Giovanni Trapattoni col Benfica nella stagione 2004/2005. Tra l'altro, Farioli ha riscattato anche quel che è successo la scorsa stagione. L'italiano, infatti, era tecnico dell'Ajax e stava per vincere il campionato ma, a causa di alcuni risultati negativi nelle ultime giornate, è stato superato dal PSV.

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui