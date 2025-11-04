Una edizione limitata della divisa della Nazionale portoghese per ricordare Eusebio nei sessanta anni della sua vittoria del Pallone d'Oro.

60 anni fa Eusebio da Silva Ferreira, storico attaccante del Benfica e del Portogallo, vinceva il Pallone d'Oro. Fu il primo giocatore di colore a vincere il prestigioso premio. Per commemorare lo storico evento, la Federazione calcistica portoghese ha annunciato quest'oggi una edizione speciale delle divise della Nazionale. La maglietta, ideata da Puma, è interamente nera: il rimando è chiaramente al soprannome del calciatore, "Pantera Nera". La divisa, prodotta in numero limitato, sarà indossata nella partita contro l'Armenia del 16 novembre.

La pantera nera — Eusebio fu il primo grande fuoriclasse di origine africana. Il centravanti tutta la vita per il Portogallo e per buona parte della sua carriera militò nel Benfica, ma era nato in Mozambico da padre di origine dell'Angola. All'epoca, il 1942, le due nazioni africane non esistevano: erano parte dell'impero coloniale portoghese che si sarebbe dissolto solo nel 1974. Nel 1960, fu scoperto da Bela Guttman, e portato al Benfica. Vi rimarrà fino al 1975 per vincere ben undici campionati, cinque coppe nazionali, la Coppa dei Campioni del 1961-1962 in finale contro il Real Madrid.

Ha lasciato il Benfica con 317 gol in 301 partite giocate, mentre in Nazionale ha giocato 64 partite e segnato 41 gol. Rimane storica la sua prestazione nel Mondiale del 1966 quando il Portogallo arrivò terzo e lui fu il capocannoniere del torneo segnando nove gol. Di questi nove quattro li rifilò alla Corea del Nord che aveva eliminato l'Italia. Nel 1965 divenne il primo giocatore di colore a vincere il Pallone d'Oro. In quella edizione Eusebio superò Giacinto Facchetti e Luis Suarez, entrambi giocatori della grande Inter dei primi anni Sessanta. "La Pantera Nera" si è spenta nel 2015 a soli 71 anni.

Eusebio in allenamento. (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

Portogallo, una maglia per Eusebio — Per celebrare quello storico riconoscimento, il Portogallo ha deciso di mettere a punto una maglia speciale per ricordare il successo di Eusebio. Si tratta di una divisa della nazionale interamente nera, un'edizione speciale e prodotta in un numero limitato di esemplari: appena 1965 pezzi, con la versione Authentic personalizzata con il numero 13 sul davanti e sul retro.

La nazionale portoghese la utilizzerà in una sola partita: contro l'Armenia allo stadio do Dragão di Porto il 16 novembre. João Medeiros Cardoso, della FPF, ha spiegato questa iniziativa parlando del campione e del suo lascito nel calcio portoghese: "Eusebio rappresenta passione, talento e orgoglio per il Portogallo. Sessant'anni dopo aver vinto il Pallone d'Oro, la sua eredità rimane viva, ispirando non solo coloro che hanno conosciuto la sua grandezza, ma anche le future generazioni di giocatori portoghesi. Celebriamo questa leggenda con una divisa unica che unisce tradizione e innovazione, rendendo omaggio al passato e plasmando il futuro del calcio portoghese".