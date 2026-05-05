Tensione in casa Bayern Monaco attorno al futuro di Konrad Laimer, con il rinnovo di contratto ancora lontano e il club deciso a non farsi dettare le condizioni. A fare chiarezza è stato il presidente onorario Uli Hoeneß, che ha commentato la situazione senza mezzi termini, sottolineando come le richieste del giocatore debbano essere contestualizzate rispetto al suo valore e al tetto salariale del club.

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La frase che fa rumore in casa Bayern Monaco e l'attacco a Laimer

🚨🛑 FC Bayern and Konrad Laimer are still far apart in negotiations. Uli Hoeneß told DAZN: “Konny is a player I value highly, but he’s not Maradona. Players like him have to accept that there are limits (…) And what he currently earns is something very few clubs in Europe can… pic.twitter.com/ttwDXjf9rM — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 5, 2026

Le sue parole sono state molto nette e hanno fatto discutere: “Konny è un giocatore che stimo molto, ma. I giocatori come lui devono accettare che ci sono dei limiti, visto anche se guadagnano uno stipendio molto buono".

Hoeneß ha poi rincarato la dose sul piano economico e di prospettiva, legando il discorso anche alla situazione contrattuale del giocatore: “Ha ancora un anno di contratto, eppure a volte si dà per scontato che non giocherà più per noi dal 1° luglio in poi. Potrebbe partire a parametro zero nell’estate del 2027, e a quel punto avrà 30 anni, un fattore che ovviamente va tenuto in considerazione. Inoltre, lo stipendio che percepisce attualmente può essere offerto solo da pochissimi club in Europa".

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Il riferimento indiretto a Harry Kane non è casuale: il Bayern sta gestendo più situazioni delicate sul fronte rinnovi e ingaggi, cercando di mantenere equilibrio tra sostenibilità e competitività. Sul caso Laimer, il club resta fermo sulla propria linea: offerta già sul tavolo, ma distanza significativa sulle richieste economiche. Le parti, al momento, non sono vicine, anche se i dialoghi proseguono. Ma una dichiarazione del genere sicuramente non aiuterà una situazione che già di base sembra essere molto spigolosa.

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