Il Levante si trova attualmente al penultimo posto della Liga con 36 punti conquistati in 35 partite. Nel campionato spagnolo mancano ancora 3 partite e tutto ancora è in bilico. Lo sa bene il presidente della squadra valenciana Pablo Sánchez, che confida di raggiungere l'obiettivo salvezza in queste ultime giornate. Le partite non saranno semplici, a partire dalla prossima contro il Celta Vigo, ma la speranza è l'ultima a morire.

BARCELLONA, SPAGNA - 27 APRILE: Pablo Martinez del Levante UD saluta i tifosi al termine della partita di LaLiga EA Sports tra RCD Espanyol de Barcelona e Levante UD, disputata all’RCDE Stadium il 27 aprile 2026 a Barcellona, in Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

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Pablo Sánchez sulle pressioni del momento: "Giorni pieni di nervosismo"

con Raúl Varela e ha spiegato cosa significhi vivere dall’interno una situazione di così forte pressione. La squadra occupa

di classifica molto

e, da ora in poi, affronterà avversarie che si giocano obiettivi importanti tanto quanto il Levante.

Ha spiegato che saranno tre partite molto intense, in un campionato che non vedeva da anni così tante squadre in lotta per un obiettivo fino alla fine. Queste le sue parole: "Eravamo consapevoli, sapevamo che saremmo arrivati a queste giornate in una situazione simile. Questi giorni sono complicati. C’è molto nervosismo, stiamo guardando molte partite". Il Levante, però, è in crescita e arriva da tre vittorie nelle ultime cinque partite. Per questo il presidente vuole spingere la squadra a crederci fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata, facendo leva sul buon momento. "È vero che siamo in zona retrocessione da molto tempo. Ma è anche vero che siamo sempre rimasti agganciati alla salvezza. In questo momento siamo a tre punti. Credo che, se vinciamo tutte e tre le partite, resteremo in Primera División".

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Un futuro ancora incerto per il Levante

Sánchez ha parlato anche delle difficoltà della società in una fase così delicata.

Oltre all’incertezza sul piano sportivo, il club deve fare i conti con l’impossibilità di programmare la prossima stagione senza sapere in quale campionato giocherà. Pianificazione e costruzione della rosa dipendono infatti dal verdetto del campo. "

In questo momento ti trovi in una posizione in cui non sai dove sarai l’anno prossimo ed è difficile allestire una squadra in queste condizioni", ha spiegato.

Nonostante questo, il presidente ha escluso di voler ragionare su una possibile retrocessione: "Preferisco pensare che siamo in Primera e che ci resteremo. A 45 punti la salvezza è sicura".

VALENCIA, SPAGNA - 21 MARZO: I giocatori del Levante UD festeggiano la vittoria al termine della partita di LaLiga EA Sports tra Levante UD e Real Oviedo, disputata al Ciutat de Valencia il 21 marzo 2026 a Valencia, in Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

La spiegazione del presidente del Levante sulla gestione tecnica

Durante l'annol'ex tecnicoche. Però a stagione in corso l'innesto del nuovo coach Luis Castro è stata una scelta giusta per lui, queste sono state le sue parole: "La decisione di continuare con Julián Calero dopo aver ottenuto la promozione era logica. Credo chee penso sia stata una scelta corretta". La linea logica del presidente è molto chiara, adesso però serviranno 3 vittorie per una salvezza quasi aritmetica. Luis Castro e la sua squadra non potranno permettersi passi falsi.

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