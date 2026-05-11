Dove vedere Celta Vigo-Levante in diretta tv e streaming gratis

Nel campionato spagnolo la lotta per non retrocedere è più viva e intensa che mai. Nessuna squadra è già matematicamente in Segunda e nessuno è salvo. Il match tra Celta Vigo e Levante, che si terrà il 12 maggio, si presenta cruciale per gli equilibri della classifica. Il fischio d'inizio è previsto per le 19:00 di martedì e, per scoprire come seguire ogni azione di questa avvincente sfida, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CELTA VIGO-LEVANTE SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Celta Vigo si presenta al match al sesto posto con due vittorie di fila nelle ultime due giornate. I padroni di casa sono alla ricerca di un'altra vittoria per provare a spodestare il Betis dal quinto posto, che attualmente ha soli 4 punti in più a tre giornate dal termine del campionato spagnolo. Occhio però al Getafe appena sotto, distante 5 punti. Completamente diversa è la situazione in casa Levante: al momento diciannovesimo, il Levante dista solo due punti dalla salvezza e tra tutte le squadre in lotta è quella con il trend di risultati più incoraggianti. Ha infatti vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone soltanto una contro il Villarreal per il risultato di 5-1.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Levante

Il Celta Vigo scende in campo con il consolidato 3-4-2-1 in cui figurano a centrocampo gli ex Barcellona Mingueza e Ilaix Moriba. In attacco, invece, c'è Iglesias. Modulo più contenitivo per il Levante, che si presenta con un folto centrocampo a 4 ed Espi in attacco, coadiuvato da Olasagasti.

Celta Vigo (3-4-2-1): Radu; Rodriguez, Lago, Alonso; Nunez, Lopez, Moriba, Mingueza; Duran, Swedberg; Iglesias.

Levante (4-4-1-1): Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Sanchez; Tunde, Rey, Martinez, García; Olasagasti; Espi.

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