Al Sanchez Pizjuan è andata in scena una vera e propria partita scoppiettante. Il Siviglia riesce a portare a casa i tre punti al termine di una partita caratterizzata da tensioni, epidosi e clamorosi ribaltamenti. Una vittoria che conferma l'ottimo momento degli uomini di Luis Garcia, mentre per l'Espanyol ora la situazione si fa davvero critica.

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SEVILLE, SPAGNA - MARZO 08: Akor Adams del Sevilla FC celebra il primo gol della sua squadra durante la partita de LaLiga EA Sports nel match tra Sevilla FC e Rayo Vallecano de Madrid all'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan l' 08 Marzo, 2026 in Seville, Spagna. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Una vittoria allo scadere

Il match si è aperto con qualche difficoltà legata ad alcuni problemi tecnici al. Ilè partito molto forte, ma a passare in vantaggio è stato l', sfruttando un momento favorevole e portandosi in vantaggio con il gol dialLa squadra di casa però non ha mollato siglando il gol del pareggio cone poi portandosi in vantaggio alcon il solito. Una vittoria di fondamentale importanza per gli uomini diche ora si portano a, in piena zona salvezza in attesa dei risultati delle concorrenti.

Situazione completamente opposta per gli uomini di Manolo Gonzalez: la salvezza sembrava ampiamente alla portata, ma questa sconfitta può davvero cambiare le sorti della Liga. La situazione si fa davvero interessante ora con 8 squadre in soli 4 punti, le ultime giornate saranno davvero cariche di pressione e tensione.

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Salvezza: chi riuscirà a rimanere in Liga?

A sole tre giornate dal termine della stagione,Nella parte bassa della classifica la situazione resta apertissima. Ilè l'unica squadra certa di non partecipare alla massima competizione il prossimo anno. Sono otto le squadre che si giocano la permanenza:

Ogni punto può significare davvero tanto, anche chi sembra leggermente più tranquilla non può sentirsi ampiamente al sicuro. Gli scontri diretti e la differenza reti possono diventare fattori davvero determinanti fino all'ultimo momento. Non ci resta che attendere quello che ci racconterà questo finale di stagione.

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