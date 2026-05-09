Gli uomini di Luis Garcia conquistano la vittoria al termine di una partita ricca di ribaltamenti.
Al Sanchez Pizjuan è andata in scena una vera e propria partita scoppiettante. Il Siviglia riesce a portare a casa i tre punti al termine di una partita caratterizzata da tensioni, epidosi e clamorosi ribaltamenti. Una vittoria che conferma l'ottimo momento degli uomini di Luis Garcia, mentre per l'Espanyol ora la situazione si fa davvero critica.
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Una vittoria allo scadereIl match si è aperto con qualche difficoltà legata ad alcuni problemi tecnici al Var. Il Siviglia è partito molto forte, ma a passare in vantaggio è stato l'Espanyol, sfruttando un momento favorevole e portandosi in vantaggio con il gol di Dolan al 55esimo minuto. La squadra di casa però non ha mollato siglando il gol del pareggio con Andres Lopez e poi portandosi in vantaggio al 92esimo con il solito Akor Adams. Una vittoria di fondamentale importanza per gli uomini di Garcia che ora si portano a 40 punti, in piena zona salvezza in attesa dei risultati delle concorrenti.
Situazione completamente opposta per gli uomini di Manolo Gonzalez: la salvezza sembrava ampiamente alla portata, ma questa sconfitta può davvero cambiare le sorti della Liga. La situazione si fa davvero interessante ora con 8 squadre in soli 4 punti, le ultime giornate saranno davvero cariche di pressione e tensione.
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Salvezza: chi riuscirà a rimanere in Liga?A sole tre giornate dal termine della stagione,la lotta salvezza è entrata nella sua fase cruciale. Nella parte bassa della classifica la situazione resta apertissima. Il Real Oviedo è l'unica squadra certa di non partecipare alla massima competizione il prossimo anno. Sono otto le squadre che si giocano la permanenza: Levante, Alaves, Girona, Maiorca, Espanyol, Valencia, Elche e Siviglia.
Ogni punto può significare davvero tanto, anche chi sembra leggermente più tranquilla non può sentirsi ampiamente al sicuro. Gli scontri diretti e la differenza reti possono diventare fattori davvero determinanti fino all'ultimo momento. Non ci resta che attendere quello che ci racconterà questo finale di stagione.
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