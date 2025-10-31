La sua squadra ha perso 4-1 contro l'Universitatea Craiova nel primo turno del gruppo 2

Filippo Montoli 31 ottobre - 10:32

Il presidente del Sanatatea Cluj è entrato in campo nella gara di Coppa rumena contro il Craiova. Disputando gli ultimi minuti di partita, Aurelian Ghisa è diventato il calciatore più anziano in Romania a giocare un match. La sua squadra ha perso 4-1 nella prima giornata del gruppo 2. Il Sanatatea Cluj disputa la serie c rumena.

Aurelian Ghisa, presidente del Sanatatea Cluj, fissa un nuovo record rumeno — Quando si parla di giocatori "anziani", il primo nome che viene in mente è quello di Kazuyoshi Miura. Il giapponese, classe 1967, continua la sua lunga carriera calcistica in patria, dopo essere passato anche per il Cagliari. Ma il record di anzianità spetta all'uruguaiano Robert Carmona, con i suoi 63 anni. Di casi ce ne sono a decine. L'ultimo viene dalla Romania, dove mercoledì sera è stato sancito un nuovo record a livello nazionale.

Nel primo turno di Coppa di Romania, Aurelian Ghisa è sceso in campo a 61 anni con il Sanatatea Cluj. A rendere ancora più curiosa la notizia, è il fatto che sia anche presidente del club. L'allenatore Miriuta, sul punteggio di 4-1 per l'Universitatea Craiova, ha deciso di mandare in campo il suo datore di lavoro per gli ultimi minuti. Ghisa, prima della partita, aveva spiegato di allenarsi sempre con i suoi giocatori e di essere pronto a scendere in campo qualora ce ne fosse bisogno: "Faccio la visita medica ognianno".

Non è la prima volta che il presidente del Sanatatea Cluj entra sul terreno di gioco. L'ultima apparizione risale al 2011 e sempre in Coppa. Anche in quel caso entrò a risultato ormai compromesso, sul 4-0 per la Steaua Bucarest. Ghisa decise di offrire comunque un bonus partita di 500 euro a tutti i giocatori. È da vedere se anche questa volta il presidente ha voluto premiare quelli che all'occasione sono anche suoi compagni di squadra.