Pachuca, emesso un mandato d’arresto per il presidente Jesus Martinez

Le indagini sono ancora in corso e quindi i dettagli di questo caso delicatissimo sono ancora riservati

Jacopo del Monaco 29 ottobre - 10:23

Jesus Martinez è il proprietario e presidente del Grupo Pachuca, che come si può intuire dal nome coinvolge anche la squadra della massima serie messicana. Questo gruppo detiene anche le quote del Real Oviedo, squadra della Liga spagnola. Nel corso della giornata di ieri, un giudice in Messico ha emesso un mandato d'arresto nei confronti di Martinez con l'accusa di disobbedienza aggravata.

Pachuca, mandato d'arresto per il presidente Jesus Martinez — Come riportato dal sito spagnolo Heraldo de León, un giudice in Città del Messico ha emesso un mandato d'arresto sia per Martinez che per Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, il quale ricopre il ruolo di rappresentante legale del Pachuca. La notizia è stata diffusa nella giornata di ieri, nell'esatto momento in cui il Real Oviedo stava giocando la partita di Copa del Rey contro l'Ourense, squadra della terza divisione spagnola. Gli Oviedistas, alla fine, hanno perso 4-2 dopo esser stati anche in vantaggio grazie al rigore dell'ex Fiorentina Josip Brekalo e la rete del momentaneo 1-2 di Luka Ilić.

Il Grupo Pachuca ha dichiarato che la questione si risolverà nel giro di pochi giorni. Secondo fondi giudiziarie hanno riportato che Martinez e Cabrera non si sono presentati alla loro prima udienza in due occasioni differenti. Di conseguenza, il giudice li ha dichiarati latitanti. Oltre alla disobbedienza, il caso riguarda anche una sentenza che ordina al Pachuca l'astensione dal trasmettere eventi sportivi. Ad oggi, i dettagli della vicenda sono riservati e Martinez, attraverso i canali social del club messicano, ha parlato di questa vicenda.

Le sue parole: "Ciao, sono Jesús Martinez Patiño, presidente del Grupo Pachuca. Sono qui, come sempre, per affrontare questa situazione perché nel corso della giornata sono emerse informazioni che hanno gravemente danneggiato la reputazione mia e del Grupo Pachuca. Per 30 anni, abbiamo rispettato pienamente tutti i nostri contratti. I nostri sponsor, le istituzioni ed i pagamenti delle tasse, così come il nostro impegno per la creazione di posti di lavoro nella sanità, nell'istruzione e nello sport, ne sono la prova. Continueremo a credere nel Messico e a costruire un Messico migliore per i nostri giovani. Avrete maggiori informazioni su questa situazione domani".