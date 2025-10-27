Sia lei che una sua collega con cui condivide lo spogliatoio della Francia hanno ricevuto messaggi non molto rassicuranti

Pauline Peyraud-Magnin, portiere della Juventus e della Nazionale Francese, in una recente intervista ha raccontato di aver ricevuto insulti e minacce sui social. I mittenti di questa tipologia di messaggi sono gli scommettitori che potrebbero aver perso dei soldi e, quindi, incolpano la giocatrice.

Juventus, la calciatrice Peyraud-Magnin riceve minacce di morte — Nel 2021, la Juve ha messo sotto contratto Peyraud-Magnin, arrivata dall'Atlético Madrid. Dal suo arrivo in Italia, la classe 1992 è diventata un punto fermo della compagine bianconera con la quale ha vinto 3 Coppe Italia, due Scudetti ed altrettante Supercoppe nazionali. Dal 2019, la calciatrice veste anche la maglia della Nazionale Francese, con la quale ha perso la finale di Nations League lo scorso anno contro la Spagna di Aitana Bonmati, stella del Barcellona.

Tuttavia, il portiere della Juventus è stata protagonista di un episodio negativo. La giocatrice ha riferito al quotidiano francese L'Equipe di aver ricevuto insulti e minacce di morte. Le sue dichiarazioni: "Penso che possano essere arrivate da scommettitori che hanno perso tanti soldi. In questo caso riceviamo tanti insulti. Quando scommettono soldi, si aspettano che noi calciatrici giochiamo sempre bene, ma se prendo una decisone sbagliata mica è colpa mia".

Anche la sua connazionale Selma Bacha ha ricevuto numerosi insulti. Peyraud-Magnin, poi, ha continuato dicendo: "Penso sia fantastico avere la protezione della Federazione. Se non stai bene a livello mentale, le molestie sui social possono farti cadere molto in basso. Ho ricevuto una GIF in cui una persona con la gola tagliata e qualcuno ha scritto che avrebbe fatto lo stesso con me. Chi invia questo tipo di cose non capisce che dall'altra parte del telefono c'è una persona con dei sentimenti. Quel contenuto mi ha fatto rimanere sotto shock per diverse settimane".