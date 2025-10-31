Il match decisivo della competizione è in programma il 29 novembre al Monumental di Lima, in Peru

Filippo Montoli 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 10:04)

La semifinale di ritorno della Copa Libertadores tra Palmeiras e LDU Quito è terminata 4-0. La squadra brasiliana ribalta così il 3-0 dell'andata e approda in finale. Qui affronterà il Flamengo, uscito vincente dal doppio confronto con il Racing. Il derby brasiliano si disputerà il prossimo 29 novembre in Peru, a Lima. Palmeiras e Flamengo, oltre al testa a testa in campionato, si giocheranno così anche la prestigiosa coppa.

Palmeiras, 4-0 all'LDU Quito e obiettivo quarta Libertadores — Sembrava un compito impossibile per il Palmeiras. La sconfitta subita in Ecuador aveva sorpreso tutti, non tanto per l'esito in sé, ma per il risultato netto. L'LDU Quito aveva dimostrato durante la competizione di essere una squadra tosta. Le eliminazioni di Botafogo e San Paolo, oltre al pareggio con il Flamengo nel girone, avevano fatto capire che la partita non era semplice. Un primo tempo regalato all'andata da parte del Palmeiras poteva costare carissimo.

All'interno del club, però, nessuno ha pensato fosse già finita. C'era ancora il ritorno da giocare e all'interno del proprio stadio. Il primo a crederci è stato lo stesso allenatore, Abel Ferreira, che in settimana aveva detto: "Credo che assisteremo a qualcosa di magico". E così è stato. Il club brasiliano ha ribaltato il risultato, vincendo 4-0 e dominando per tutti i 90 minuti della semifinale di ritorno. Decisivi i gol di Sosa, Fuchs e la doppietta di Raphael Veiga, entrato dalla panchina.

In finale affronterà il Flamengo, in un derby tutto brasiliano. Le due squadre si stanno anche giocando la vittoria in campionato, essendo separate da un solo punto a poche giornate dalla fine. Adesso, in ballo c'è anche il trofeo più prestigioso del Sud America, la Libertadores. Non è la prima volta che i due club si affrontano in finale. La prima fu nel 2021, quando il Palmeiras vinse 2-1 ai tempi supplementari. La squadra di Ferreira vuole replicare quel successo, e vincere la quarta Copa Libertadores della sua storia, terza in cinque anni.