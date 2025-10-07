Nel Brasileirão sono scoppiate forti polemiche. Il Palmeiras ha rilasciato una dichiarazione questo lunedì dopo l'arbitraggio della partita contro il San Paolo di domenica scorsa, vinta in rimonta per 3-, accusando altri club di fare una "pressione enorme" per ottenere "vantaggi futuri" in campionato. Inoltre, il club brasiliano chiede un'azione "energica" da parte dello STJD.
Brasile
Il Palmeiras attacca i club brasiliani: “Pressione enorme per ottenere vantaggi”
Palmeiras, una vittoria con mille polemiche—
La vittoria in rimonta del Palmeirassul San Paolo è passata in secondo piano dopo le forti polemiche delle ultime ore. Grazie al successo sulla squadra di Hernan Crespo, i Verdão hanno raggiunto il Flamengo in testa alla classifica e, per di più, hanno ancora una partita da recuperare. Tuttavia, la squadra di Abel Ferreira ha avuto molto da recriminare, sia sulle decisione arbitrali (direttore di gara poi sospeso) che sulla condotta degli altri club del campionato carioca.
I Verdão lanciano un duro comunicato che accende l'allarme—
Per questo nella giornata di ieri, il Palmeiras ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, citando l'attuale preoccupazione del club a causa delle "pressioni eccessive che alcuni club hanno esercitato pubblicamente, e anche dietro le quinte del calcio brasiliano, con l'obiettivo di creare caos. Nella nota, i "Parrocchetti" denunciano "decisioni arbitrali sfavorevoli al Palmeiras , come la mancata espulsione del centrocampista Bobadilla e del difensore Alan Franco, che hanno colpito con una gomitata in faccia l'attaccante Ramón Sosa in un'azione negata dal VAR – e ignorata dagli ipocriti del momento".
Nonostante adesso arrivi la sosta per le Nazionali, il campionato brasiliano non si ferma. Il prossimo fine settimana, infatti, il Palmeiras ospiterà la Juventude. Una sfida importante per continuare a mantenere la vetta della classifica, approfittando della partita da recuperare e cercando di scacciare via sul campo ogni tipo di polemica.
