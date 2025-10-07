Palmeiras, una vittoria con mille polemiche

La vittoria in rimonta del Palmeirassul San Paolo è passata in secondo piano dopo le forti polemiche delle ultime ore. Grazie al successo sulla squadra di Hernan Crespo, i Verdão hanno raggiunto il Flamengo in testa alla classifica e, per di più, hanno ancora una partita da recuperare. Tuttavia, la squadra di Abel Ferreira ha avuto molto da recriminare, sia sulle decisione arbitrali (direttore di gara poi sospeso) che sulla condotta degli altri club del campionato carioca.