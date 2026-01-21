Il PSG avverte Dembelé: “Nessuno viene prima del club, a nessun prezzo”

La trattativa per il rinnovo di Ousmane Dembelé accende la tensione a Parigi: il giocatore chiede un aumento fino a 60 milioni di euro a stagione, ma il PSG ribadisce il rispetto del tetto salariale. Al Khelaiffi manda un messaggio chiaro

Silvia Cannas Simontacchi 21 gennaio - 19:40

Nel pieno della trattativa per la revisione e il prolungamento del contratto diOusmane Dembelé, Nasser Al Khelaiffi, il presidente del PSG, parla chiaro: nessuno è indispensabile.

La scadenza, prevista per giugno 2028, è tutt'altro che imminente, ma le due parti si sono già sedute a parlarne, e le rispettive posizioni non potrebbero essere più distanti. Secondo fonti francesi, l'attuale Pallone d'Oro si aspetterebbe una cifra che si aggira intorno ai 60 milioni di euro a stagione, pretesa che non è piaciuta al club parigino, che vorrebbe un nuovo accordo per uno stipendio fisso più contenuto e bonus variabili in base al rendimento.

Dembelé chiede un aumento, ma il PSG... Dagli operai alle stelle del calcio, sembra che il gioco di ruolo tra dipendente e datore di lavoro segua sempre gli stessi schemi: anche questa volta, una parte chiede di più per ottenere di più, sottolineando il suo valore e i risultati che porta all'azienda, l'altra risponde con una reazione uguale e contraria. A quanto pare, nemmeno i rapporti tra un top player e la dirigenza di uno dei club più influenti del mondo si salvano da queste dinamiche.

Il tira e molla tra il giocatore e Al Khelaiffi, anzi, sarebbe già arrivato al punto che l'imprenditore qatariota, ai microfoni di Canal+, ha lanciato un chiaro avvertimento: "Abbiamo un tetto salariale. Tutti i nostri calciatori ne sono a conoscenza, e tutti devono rispettarlo. Nessuno è al di sopra del club, a nessun prezzo".

Dopo aver chiarito la sua posizione, però, il presidente del PSG ha voluto indorare un po' la pillola: "Ousmane è una leggenda del calcio, ed è molto importante per la squadra. Lo adoro come giocatore e come persona", ha aggiunto. Almeno per il momento, quindi, sotto il cielo di Parigi sembra tornata la pace.

Ma, chi ha orecchie per intendere, intenda.