Un programma spagnolo ha riportato la notizia di questa ricerca da parte del club, il quale ha messo subito le cose in chiaro

Jacopo del Monaco 10 aprile - 11:47

Nel corso della giornata odierna, il Real Madrid ha dovuto smentire una notizia che riguarda la propria dirigenza. Il club che milita nella Liga Spagnola, infatti, è finito al centro di una notizia riportata dal programma El Larguero su Cadena SER. L'argomento riguarda la ricerca, da parte della squadra della capitale, di un direttore sportivo da inserire nel proprio organigramma. In maniera tempestiva, il Real ha voluto cominciare sui propri canali ufficiali che si tratta di un'informazione falsa.

Il Real Madrid smentisce la voce sulla ricerca di un direttore sportivo — Il sopracitato programma spagnolo, nella giornata di ieri, ha riportato la notizia che il Real starebbe valutando l'ingaggio di un direttore sportivo che si andrebbe ad inserire nell'organigramma del club. El Larguero, tra l'altro, ha voluto precisare che la squadra della capitale si sia affidata ad un'agenzia esterna per la ricerca di possibili candidati che possano ricoprire quel ruolo. Nelle ultime ore, però, le Merengues hanno smentito la notizia diffondendo il comunicato sui suoi canali ufficiali.

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Di seguito, il comunicato ufficiale del club spagnolo con il quale ha smentito la notizia diffusa ieri sera dal programma: "Il Real Madrid comunica che l'informazione trasmessa ieri sera dal programma El Larguero su Cadena SER, secondo cui il nostro club starebbe valutando l'inserimento di un direttore sportivo nel proprio organigramma, è completamente falsa. Il club apprezza enormemente il lavoro che la dirigenza sta svolgendo, che ci ha permesso di vivere uno dei periodi di maggior successo della nostra storia, con la conquista di numerosi titoli tra cui le sei Champions League vinte nel giro di dodici anni".