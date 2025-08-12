Il campione brasiliano sta dimostrando una tenuta fisica che gli mancava da tempo, inoltre sta trascinando la sua squadra in campionato con gol decisivi

Giorgio Abbratozzato 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 16:47)

Neymar sembra aver ritrovato piena integrità fisica e brillantezza. Per la prima volta dopo tre anni, il fuoriclasse brasiliano ha disputato sei partite consecutive per 90 minuti, un dato che testimonia la ritrovata condizione fisica e mentale dopo gli infortuni degli ultimi anni. Il ritorno di O'Ney: non giocava con così tanta continuità da 3 anni

Neymar e il ruolo da punta — Schierato come punta nel match contro il Cruzeiro, il brasiliano ha guidato l'attacco nella vittoria per 2 a 1 della sua squadra. I gol di Caballero e Guilherme hanno deciso la partita. O Ney è uscito solo al 93’ e ha dimostrato un’ottima tenuta atletica.

Nel match precedente, contro la Juventude, aveva messo a segno una doppietta, mentre Barreal completava il 3-1 finale. Ancora prima, aveva giocato l’intera partita, come seconda punta, nel pareggio con lo Sport, confermando solidità e presenza. Risalendo di qualche settimana, si ricorda anche il gol decisivo contro il Flamengo, segnale di un momento di forma invidiabile, nel quale ha dimostrato di sapersi ancora adattare sia nella posizione di riferimento centrale sia nell'aiutare a legare il gioco coi compagni.

Nelle altre due partite, invece, il Santos ha subito una sconfitta per 3-0 contro il Mirassol, che ha dominato segnando tutte le reti nel secondo tempo. Ha perso anche contro l'Internacional per 2-0, con i gol di Borrè e Carbonero.

Verso il mondiale — L'ala brasiliana sta trascinando il Santos nel campionato brasiliano, dimostrando leadership e freddezza nei momenti chiave . La sua condizione attuale e l'impatto nelle gare alimentano le speranze del Brasile in vista del Mondiale dell’estate prossima, dove potrebbe ancora essere, insieme a Ronaldo e Messi, il protagonista assoluto.

Visualizza questo post su Instagram