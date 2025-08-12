derbyderbyderby calcio estero Il ritorno di O’Ney: il brasiliano non giocava sei partite di fila da tre anni. Sale la febbre Mondiale

Forma fisica impeccabile

Il ritorno di O’Ney: il brasiliano non giocava sei partite di fila da tre anni. Sale la febbre Mondiale

neymar-doppietta-santos-fuori-zona-retrocessione-brasile-juventude
Il campione brasiliano sta dimostrando una tenuta fisica che gli mancava da tempo, inoltre sta trascinando la sua squadra in campionato con gol decisivi
Giorgio Abbratozzato
Giorgio Abbratozzato

Neymar sembra aver ritrovato piena integrità fisica e brillantezza. Per la prima volta dopo tre anni, il fuoriclasse brasiliano ha disputato sei partite consecutive per 90 minuti, un dato che testimonia la ritrovata condizione fisica e mentale dopo gli infortuni degli ultimi anni. Il ritorno di O'Ney: non giocava con così tanta continuità da 3 anni

Neymar e il ruolo da punta

—  

Schierato come punta nel match contro il Cruzeiro, il brasiliano ha guidato l'attacco nella vittoria per 2 a 1 della sua squadra. I gol di Caballero e Guilherme hanno deciso la partita. O Ney è uscito solo al 93’ e ha dimostrato un’ottima tenuta atletica.

Il ritorno di O’Ney: il brasiliano non giocava sei partite di fila da tre anni. Sale la febbre Mondiale- immagine 2
Neymar del Santos esulta dopo aver segnato il primo gol della squadra durante la partita di Brasileirao 2025 tra Santos e Flamengo allo Stadio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) il 16 luglio 2025 a Santos, Brasile. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

Nel match precedente, contro la Juventude, aveva messo a segno una doppietta, mentre Barreal completava il 3-1 finale. Ancora prima, aveva giocato l’intera partita, come seconda punta, nel pareggio con lo Sport, confermando solidità e presenza. Risalendo di qualche settimana, si ricorda anche il gol decisivo contro il Flamengo, segnale di un momento di forma invidiabile, nel quale ha dimostrato di sapersi ancora adattare sia nella posizione di riferimento centrale sia nell'aiutare a legare il gioco coi compagni.

Nelle altre due partite, invece, il Santos ha subito una sconfitta per 3-0 contro il Mirassol, che ha dominato segnando tutte le reti nel secondo tempo. Ha perso anche contro l'Internacional per 2-0, con i gol di Borrè e Carbonero.

Santos Flamengo
I tifosi del Santos mostrano le bandiere di Pelé durante una partita tra Santos e Botafogo come parte del Brasileirao 2025 allo stadio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) il 1 giugno 2025 a Santos, Brasile. (Foto di Miguel Schincariol/Getty Images)

Verso il mondiale

—  

L'ala brasiliana sta trascinando il Santos nel campionato brasiliano, dimostrando leadership e freddezza nei momenti chiave . La sua condizione attuale e l'impatto nelle gare alimentano le speranze del Brasile in vista del Mondiale dell’estate prossima, dove potrebbe ancora essere, insieme a Ronaldo e Messi, il protagonista assoluto.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Neymar Jr (@neymarjr)

Leggi i
commenti
Calcio estero: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA