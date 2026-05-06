Arsenal-Atletico Madrid è praticamente diventata un caso politico. Sui, discussi, episodi arbitrali del match è intervenuto, addirittura, il sindaco di Madrid, José Luis Martinez Almeida, decisamente a gamba tesa: "La Uefa non voleva l'Atletico in finale di Champions League", ha commentato oggi.

LONDON, ENGLAND - 5 Maggio: Viktor Gyoekeres dell'Arsenal e David Hancko dell'Atletico de Madrid saltano per colpire la palla si testa durante la partita di ritorno della semifinale della UEFA Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid all'Arsenal Stadium. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

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Il sindaco di Madrid: "la Uefa non ci voleva in finale"

Dopo il commento, duro, ma inerente a dei temi sportivi, fatto da Sneijder , sulla gara, ha parlato anche il sindaco della capitale spagnola. José Luis Martinez Almeida, però, si è soffermato sulle questioni arbitrali che riguardano due episodi particolarmente discussi e che hanno scatenato polemiche. Si tratta dei due rigori non concessi alla squadra di Simeone . Il primo, su un fallo subito da, e il secondo sull'intervento, forse ancora più netto, disu

Il primo cittadino, a margine di un evento istituzionale, ha infatti tuonato contro la UEFA: "Quando ho visto il sorteggio pensavo che avremmo affrontato l'Arsenal, e mi sbagliavo. Abbiamo giocato contro la UEFA. E la UEFA ha chiarito di non volere l'Atletico Madrid in finale di Champions League". Parole pesanti che, senza dubbio, faranno discutere e alimenteranno ancora di più dibattiti e polemiche.

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E si scaglia anche contro la scelta dell'arbitro

Le sue proteste, poi, si sono dirette verso la scelta del direttore di gara: il tedesco Daniel Siebert. E proprio nella sua nazionalità, ritenuta imparziale, starebbe il problema: "È incomprensibile che abbiano nominato un arbitro tedesco quando Spagna e Germania si contendono il quinto posto in Champions League". Non solo, anche il suo operato è stato decisamente criticato da Almeida in quanto le sue decisioni sarebbero state volte a danneggiare i Colchoneros dietro volere della Uefa stessa: "Ieri ci sono state delle azioni che non erano dovute a un arbitro più o meno scarso, ma a mio parere a una decisione predeterminata volta a danneggiare l'Atlético Madrid".

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