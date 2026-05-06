La partita di Champions League, quindi, rischia di diventare un caso di 'polemiche e politica.
Atletico Madrid, il gesto di Simeone per risollevare la squadra dopo il ko
Arsenal-Atletico Madrid è praticamente diventata un caso politico. Sui, discussi, episodi arbitrali del match è intervenuto, addirittura, il sindaco di Madrid, José Luis Martinez Almeida, decisamente a gamba tesa: "La Uefa non voleva l'Atletico in finale di Champions League", ha commentato oggi.
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Il sindaco di Madrid: "la Uefa non ci voleva in finale"Dopo il commento, duro, ma inerente a dei temi sportivi, fatto da Sneijder, sulla gara, ha parlato anche il sindaco della capitale spagnola. José Luis Martinez Almeida, però, si è soffermato sulle questioni arbitrali che riguardano due episodi particolarmente discussi e che hanno scatenato polemiche. Si tratta dei due rigori non concessi alla squadra di Simeone. Il primo, su un fallo subito da Giuliano Simeone, e il secondo sull'intervento, forse ancora più netto, di Calafiori su Griezmann.
Il primo cittadino, a margine di un evento istituzionale, ha infatti tuonato contro la UEFA: "Quando ho visto il sorteggio pensavo che avremmo affrontato l'Arsenal, e mi sbagliavo. Abbiamo giocato contro la UEFA. E la UEFA ha chiarito di non volere l'Atletico Madrid in finale di Champions League". Parole pesanti che, senza dubbio, faranno discutere e alimenteranno ancora di più dibattiti e polemiche.
E si scaglia anche contro la scelta dell'arbitroLe sue proteste, poi, si sono dirette verso la scelta del direttore di gara: il tedesco Daniel Siebert. E proprio nella sua nazionalità, ritenuta imparziale, starebbe il problema: "È incomprensibile che abbiano nominato un arbitro tedesco quando Spagna e Germania si contendono il quinto posto in Champions League". Non solo, anche il suo operato è stato decisamente criticato da Almeida in quanto le sue decisioni sarebbero state volte a danneggiare i Colchoneros dietro volere della Uefa stessa: "Ieri ci sono state delle azioni che non erano dovute a un arbitro più o meno scarso, ma a mio parere a una decisione predeterminata volta a danneggiare l'Atlético Madrid".
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Simeone 🎙️ pic.twitter.com/6vtmeeFADP— Atlético de Madrid (@Atleti) May 5, 2026
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