Il St. Pauli, in aperto contrasto con Elon Musk, ha deciso di abbandonare la piattaforma X (ex Twitter): "L'ha trasformato in una macchina dell'odio. Le leggende sul razzismo e sulla cospirazione si diffondono senza ostacoli"

Sergio Pace Redattore 14 novembre 2024 (modifica il 14 novembre 2024 | 13:44)

Il St. Pauliall'attacco di Elon Musk. Il club tedesco ha annunciato di aver deciso di abbandonare la piattaforma X (ex Twitter di cui Elon Musk è proprietario) tramite un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali social: "Da quando Musk ha preso il controllo di Twitter, il vecchio nome della piattaforma, ha trasformato X in una macchina dell'odio. Le leggende sul razzismo e sulla cospirazione si diffondono senza ostacoli o vengono addirittura consolidate. Insulti e minacce sono raramente sanzionati e vengono venduti come presunta libertà di espressione.

Dopo la vittoria elettorale, Donald Trump ha annunciato che avrebbe nominato Musk a capo di un’autorità di nuova creazione. Musk aveva già sostenuto attivamente Trump durante la campagna elettorale, anche con l’aiuto di X. Si può presumere che X promuoverà anche contenuti autoritari, misantropici e radicali di destra nella campagna elettorale federale, manipolando così il dibattito pubblico.

L'FC St. Pauli aveva già limitato l'uso di X e, soprattutto, aveva pubblicato dichiarazioni politiche a favore della diversità e dell'inclusione per opporsi all'odio. Adesso il club non utilizzerà più questo account; tuttavia, i contenuti degli ultimi undici anni resteranno online perché hanno un valore storico. L'associazione ringrazia i suoi membri per lo scambio critico e invita i follower della piattaforma a passare a BlueSky. L'account inglese dell'FC St. Pauli sarà disponibile tempestivamente anche su BlueSky".

La presa di posizione del St. Pauli — Insomma, netta presa di posizione dell'FC St. Pauli che aveva già da tempo storto il naso all'acquisizione della piattaforma Twitter, ora X, da parte di Elon Musk. A seguito della vittoria elettorale di Donald Trump in America, il club tedesco ha messo in conto che in futuro sulla suddetta piattaforma potrebbero essere promossi contenuti che vanno a manipolare il dibattito pubblico. Una "macchina dell'odio e un contenitore di teorie del complotto" come ha definito X il St. Pauli.