Nel corso della giornata di ieri ha avuto luogo la partita che ha messo di fronte il Voltedam ed il Telstar. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione della trentaquattresima nonché ultima giornata dell'Eredivisie, ovvero la massima divisione olandese. Il match tra le due squadre disputato presso il Kras Stadion metteva in palio tre punti molto importanti per la salvezza ed evitare i Play-out. Al termine della gara, la squadra ospite ha avuto la meglio vincendo 1-2 grazie al calcio di rigore segnato da un portiere nonché figlio d'arte.

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365

Caricamento post Instagram...

Ronald Koeman eroe del Telstar, ma si tratta del figlio del ct dell'Olanda

All'ultima giornata dell'Eredivisie, le due squadre sopracitate si giocavano la salvezza e la possibilità di evitare i Play-Out e, di conseguenza, due partite in più da disputare. Dopo due minuti di gioco il Voltedam sblocca il risultato con il gol disu assist di. Verso la fine della prima frazione di gara, però, il Telstar pareggio con la rete disu assist di. In un incontro che sembrava destinato a finire in parità, Bakker si procura un calcio di rigore. Dal dischetto calcia il portiere che segna mettendo pallone nell'angolino. Al termine del match ha avuto inizio la festa dei rossoblù per la salvezza ottenuta. Colui che ha realizzato la rete decisiva risponde al nome di

Varsavia, Polonia - 14 novembre 2025: Ronald Koeman, ct dell'Olanda, osserva durante la partita per la qualificazione al Mondiale 2026 tra Polonia ed Olaanda al PGE Narodowy. (Foto di Rafal Oleksiewicz/Getty Images)

Se il nome vi suona familiare è perché stiamo parlato del figlio di Ronald Koeman, attuale commissario tecnico dell'Olanda. Koeman jr è nato a Barcellona nel 1995, anno in cui il padre vestiva la maglia Blaugrana con la quale ha vinto diversi titoli tra cui la prima nonché storica Champions League nel 1992 ai tempi supplementari contro la Sampdoria decisa proprio da un suo calcio di punizione. Tra l'altro, grazie al rigore di ieri, l'estremo difensore che nei prossimi giorni compirà 31 anni ha realizzato il primo gol della sua carriera agonistica.

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui