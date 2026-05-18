All'ultima giornata della massima divisione olandese ha avuto luogo lo scontro diretto per la salvezza contro il Volendam
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Nel corso della giornata di ieri ha avuto luogo la partita che ha messo di fronte il Voltedam ed il Telstar. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione della trentaquattresima nonché ultima giornata dell'Eredivisie, ovvero la massima divisione olandese. Il match tra le due squadre disputato presso il Kras Stadion metteva in palio tre punti molto importanti per la salvezza ed evitare i Play-out. Al termine della gara, la squadra ospite ha avuto la meglio vincendo 1-2 grazie al calcio di rigore segnato da un portiere nonché figlio d'arte.
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Ronald Koeman eroe del Telstar, ma si tratta del figlio del ct dell'OlandaAll'ultima giornata dell'Eredivisie, le due squadre sopracitate si giocavano la salvezza e la possibilità di evitare i Play-Out e, di conseguenza, due partite in più da disputare. Dopo due minuti di gioco il Voltedam sblocca il risultato con il gol di Anthony Descotte su assist di Juninho Bacuna. Verso la fine della prima frazione di gara, però, il Telstar pareggio con la rete di Danny Bakker su assist di Jeff Hardeveld. In un incontro che sembrava destinato a finire in parità, Bakker si procura un calcio di rigore. Dal dischetto calcia il portiere che segna mettendo pallone nell'angolino. Al termine del match ha avuto inizio la festa dei rossoblù per la salvezza ottenuta. Colui che ha realizzato la rete decisiva risponde al nome di Ronald Koeman jr.
Se il nome vi suona familiare è perché stiamo parlato del figlio di Ronald Koeman, attuale commissario tecnico dell'Olanda. Koeman jr è nato a Barcellona nel 1995, anno in cui il padre vestiva la maglia Blaugrana con la quale ha vinto diversi titoli tra cui la prima nonché storica Champions League nel 1992 ai tempi supplementari contro la Sampdoria decisa proprio da un suo calcio di punizione. Tra l'altro, grazie al rigore di ieri, l'estremo difensore che nei prossimi giorni compirà 31 anni ha realizzato il primo gol della sua carriera agonistica.
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