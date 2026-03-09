Un altro weekend intenso per la folta truppa degli italiani all'estero è ormai alle spalle, tra trionfi, successi, tanti gol e anche qualche delusione. Momento sempre più in salita per il Tottenham di Guglielmo Vicario che chiude il turno di Premier League con la sconfitta, l'ennesima, tra le mura amiche per 3-1 contro il Crystal Palace. L'estremo difensore è sotto accusa per le reti subite, andando a intensificare ancora di più una situazione davvero complicata con gli Spurs a ridosso della zona rossa in classifica. Mentre Davide Calabria si gode il poker del suo Panathinaikos che vince 4-1 in trasferta contro l'APO Levadiakos FC conquistando un cartellino giallo per la troppa garra, analizziamo le sorti degli altri italiani all'estero tra volti noti e astri nascenti.