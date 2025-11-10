Un altro weekend calcistico è appena trascorso, con numerose soddisfazioni e momenti in salita per i calciatori italiani all'estero. Una domenica da grandi sorrisi per Gianluigi Donnarumma e il suo Manchester City, che conquista un'altra vittoria rotonda per 3-0 contro il Liverpool di Federico Chiesa, con quest'ultimo entrato in campo soltanto nel finale, all'83'. Non è stato chiamato invece in causa Giacomo Raspadori per il successo dell'Atletico Madrid per 3-1 in casa contro il Levante mentre Vincenzo Grifo si gode il suo magic moment con il Friburgo vincendo sia in campionato che in Europa League calando il tris contro il Nizza e andando nuovamente in gol su rigore. Non solo volti noti ma anche chi sta lavorando duramente per cercare fortuna nel Bel Paese: scopriamo quindi cosa è successo negli ultimi giorni anche degli altri calciatori italiani all'estero!